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美共和黨議員當選人遭疑經歷造假 對手籲他辭職

2022/12/21 15:46
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（中央社紐約20日綜合外電報導）1位11月當選美國聯邦眾議員的共和黨人今天遭質疑大半經歷造假後，還沒上任就面臨辭職呼聲。

法新社報導，桑托斯（George Santos）上月在紐約的勝選，助共和黨以微弱多數奪回眾院。

這位34歲的出櫃同性戀者、巴西移民之子從民主黨手中奪走1席，使共和黨在眾院囊括222席，民主黨則有213席。

但「紐約時報」（New York Times）1項調查，對他在競選期間大肆宣揚的經歷提出質疑。

桑托斯聲稱2010年畢業於紐約市立大學巴魯克學院（Baruch College），先後在花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）任職。

但巴魯克學院發言人對法新社證實，校方沒有桑托斯畢業紀錄，「桑托斯出生於1988年7月22日，畢業年份為2010年，但巴魯克學院查閱後找不到相符的紀錄」。

紐時報導也說，花旗和高盛都查無桑托斯任職紀錄。

紐時還說，「幾乎沒有證據」顯示桑托斯的動物援助組織寵物聯盟之友（Friends of Pets United）如他宣稱般是免稅機構。

紐時也說，桑托斯的公司Devolder Organization「疑點重重」，既沒有公開的官網，在知名職場社交平台領英（LinkedIn）也沒有頁面。

桑托斯9月向眾院申報這間公司支付他75萬美元薪水，以及超過100萬美元股利。

桑托斯的民主黨對手齊默曼（Robert Zimmerman）表示：「事實就是桑托斯騙了選民，他為求勝選違背了大眾的信任，不夠格代表長島（Long Island）與皇后區（Queens）。」

齊默曼說，桑托斯「不適任公職，應該辭職」，還說桑托斯應遭到眾院倫理委員會以及聯邦選舉委員會調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1111221

#桑托斯
#齊默曼
#眾院倫理委員會
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