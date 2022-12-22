義大利批准在城市裡獵殺野豬 動保人士批評

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳攸瑋羅馬21日專電）義大利近年頻傳遭野豬入侵市區消息，引起民眾驚慌、造成交通事故等，有民眾因此受傷甚至身亡。義大利眾議院今天批准可以在城市裡獵殺野豬。不過，此舉也引來動物保護人士的批評。

義大利野豬問題存在已久，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有擴大趨勢。去年一名女子在義大利某超市停車場遭到一群野豬伏擊，並「搶劫」她剛買的食物。經過的路人直言：「我不敢相信我的眼睛」。

今日羅馬（Roma Today）報導，義大利眾議院預算委員會21日批准擴大在保護區和城市地區狩獵的修正案。允許隨時隨地在公園和城市中獵殺野豬。該修正案雖在審察過程中歷經辯論，一度暫停議事，最終獲得通過。

隸屬綠黨的眾議員博內利（Angelo Bonelli）批評此修正案將允許殺死某些保育類動物，將向歐盟提出投訴。他指出，該修正案不僅涉及野豬，還將允許撲殺受歐盟保護的物種，例如狼、熊、狐狸等。這完全違反了歐盟「棲地方針」（Habitats directive）和義大利憲法第9條的規定。

義大利議會於今年2月9日修改憲法第9條和第41條，將「動物保護」（TUTELA DEGLI ANIMALI）寫入第9條的國家義務中。

義大利憲法第9條最終通過的條文為：「為了後代的利益，國家也須保護環境、生物多樣性及生態系統。國家的法律需規定保護動物的方式和形式。」

「國際動物保護組織」 （International Organization for Animal Protection，簡稱OIPA）主席孔帕羅托 （Massimo Comparotto） 宣稱該修正案將導致對動物群「不分青紅皂白的屠殺」，此外也將公共安全置於危險之中。（編輯：高照芬）1111222