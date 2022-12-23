大風雪打亂耶誕返鄉 美國逾2200航班取消

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）巨大冬季風暴「艾略特」（Elliot）襲擊美國，帶來大雪、狂風和酷寒三重威脅，打亂了耶誕新年長假旅行計畫，截至今天下午全美有超過2200個航班取消。

法新社報導，美國至少有5個州已經實施應急計畫，包括肯塔基州、密蘇里州、奧克拉荷馬州、喬治亞州和北卡羅來納州；其他州很可能會跟進，而最嚴重的北極風暴還未到來。

美國總統拜登（Joe Biden）在白宮一場有關天氣和交通混亂狀況的簡報會上對媒體說：「這不像大家小時候下雪的日子…這是嚴重的事情。」他呼籲民眾注意地方當局發布的警示。

在危險冷鋒所到之處，已經出現白茫茫一片且危險的路況。

根據航班追蹤網站FlightAware的資料，截至格林威治標準時間晚上10時，除了有2200多個航班取消外，還有超過6900個國內航班及入出境航班延誤。

資料顯示，到目前為止，大多數被取消的美國航班都在芝加哥的歐海爾（O'Hare）國際機場或丹佛（Denver）國際機場。

天氣預報公司AccuWeather的預報員表示，當大氣壓力下降並且冷氣團與暖氣團碰撞時，風暴可能會經由「極速氣旋生成」（bombogenesis）過程迅速增強為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）。

美國國家氣象局（NWS）預報員查尼克（Michael Charnick）在社群媒體推特（Twitter）發布了一段影音，顯示車輛駕駛在科羅拉多州和懷俄明州之間的高速公路上艱難前行，當地在風寒效應下氣溫驟降至攝氏零下40度。

國家氣象局在推特發布重要安全訊息，警告雪颮（snow squall）早已出現，或預計從北美大平原（Central Plains）到中大西洋岸地區和東北部會受影響。雪颮是指持續一兩個小時的中度到強度大雪。

國家氣象局警告說：「民眾暴露在極寒環境中，很容易在幾分鐘內就凍傷。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111223