澤倫斯基閃電訪美會拜登 克宮控無視俄方關切

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮今天指控基輔當局和華府對俄方的關切充耳不聞，還控訴說美國正在將烏克蘭作為削弱俄羅斯的戰場。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）堅稱俄國目標是要迅速解決這場戰鬥。

蒲亭告訴記者：「我們的目標是要終結這場衝突。我們正在為此努力。我們將尋求確保戰事完全告終，愈快愈好。」

蒲亭說：「所有的衝突到頭來大抵都是以談判告終…我們的敵人（基輔當局）愈快認清這一點愈好。」

莫斯科軍事首領先前表示，俄軍目前集中精力於奪取東部頓內茨克州（Donetsk）的控制權，當地飽受摧殘的城市巴赫姆特（Bakhmut）已成為戰鬥中心。

俄羅斯官員近幾個月來一再表示，他們不排除與烏克蘭談判，並將外交溝通管道關閉一事歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）；澤倫斯基曾表示不會在蒲亭執政期間進行談判。

澤倫斯基剛從歷史性訪美之行返國。他在華府曾告訴美國國會，他的國家「依然健在」，還說支持烏克蘭就是投資全球安全。

他昨天在這趟閃電訪美行程中受到英雄式熱烈歡迎，美國總統拜登承諾提供約18億美元軍援，包括首度提供愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。

蒲亭警告，這可能會拉長衝突，「那些和我們對峙的人說這是防禦性武器…總會有辦法對付的」。

他告訴記者：「做這件事的人都在白費力氣。這只會拉長衝突，如此而已。」

克里姆林宮稍早表示，拜登和澤倫斯基對「俄羅斯的關切」充耳不聞。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「沒有聽到任何警告澤倫斯基不要繼續轟炸（烏東）頓巴斯（Donbas）城鎮村落住宅建物的隻字片語，也沒有對和平的真正呼籲。」

培斯科夫說：「這顯示美國會持續與俄羅斯進行事實上間接戰爭的路線，戰到烏克蘭最後一兵一卒。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111223