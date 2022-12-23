洛杉磯機場迎假期人潮 行李傳送系統扮幕後功臣

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隨著各國鬆綁COVID-19入境檢疫措施，國際旅行逐漸恢復往日水準，洛杉磯國際機場在這個耶誕及新年假期加派人力，因應每天超過20萬的返鄉與旅遊人潮。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月23日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）象徵家人團聚的美國耶誕及新年假期將至，旅客吞吐量居全美數一數二的洛杉磯國際機場因應每天20萬旅客的高峰人潮，每小時處理6500件行李傳送系統扮演幕後功臣。

加州居民凱特琳（Caitlin）帶著10歲的兒子蓋文（Gavin）與祖母佩蒂（Patty），曾祖孫三代正在設備新穎的航廈等候，準備飛往巴黎，度過這個耶誕及新年假期。

這個「西門航廈」（West Gates）是洛杉磯國際機場（LAX）啟用1年多的擴建工程，讓這個超過90年歷史的西岸門戶，在原有9個航廈之外，加入這個擁有15個登機門與開闊新潮的候機空間。

凱特琳向中央社記者說明，耶誕與新年假期對美國人的意義。她說：「這是屬於家人相聚的時光，這個季節對我們來說非常重要。」祖母佩蒂補充，除了家人，耶誕節更是慶祝耶穌誕生的重要日子。

曾祖孫三人身上穿著迪士尼服飾，計畫到巴黎的迪士尼一遊並走遍各大觀光景點。10歲的蓋文童言童語，誇大說：「我等這一天等了八百億年。」

國際與國內旅行因COVID-19疫情而急凍2年多之後，這個年終假期可望全面復甦。洛杉磯國際機場首席營運及維護主管克利斯坦森（Michael Christensen）接受中央社訪問說，「很高興看到商機回來了」。

隨著台灣、日本、韓國等亞洲國家解除隔離規定，這個年節假期有不少旅居美國的亞裔人士準備返鄉，探望兩三年不見的家人朋友。

克利斯坦森表示，洛杉磯機場的國際航線已經恢復到疫情之前的82%載運量，「我們很高興看到這個現象，亞洲航線正慢慢恢復到疫情之前的水準」。

克利斯坦森在西門航廈的控制塔台上接受訪問，談到年終假期是機場一年之中最繁忙的時候，為了這一到兩星期的尖峰人潮，機場與航空公司都增加人力，周邊道路也加派警力指揮交通，而新啟用的航廈只有一歲多，正好協助消化輸運量，減少旅客的等候時間。

機場為了應付返鄉和出國人潮，在假期之前花了好幾個月的時間準備，除了台前看得到的加派人力之外，消化人流、加速旅客登機流程的幕後功臣也在近日對媒體曝光。

中央社記者與洛杉磯當地各大媒體21日在機場工作人員的帶領下，通過安檢閘門與層層關卡，進入機場的停機坪、控制塔台與行李輸送系統，一窺機場幕後不為外人所知的後台。

洛杉磯擁有全美只有三座的先進行李輸送系統，走進建築物，舉頭可以看到兩三層樓高，錯綜複雜、穿插交錯的輸送通道，每條通道上一個接一個的黃色托盤上「坐」著旅客託運的行李，有如大型迴轉壽司。

負責行李系統的機場主管索洛札諾（Allan Solorzano）指出這項系統使用「無線射頻辨識」（Radio Frequency Identification）技術，每一件行李獨立運送，軌道上裝設無數的感應器，確保系統百分之百追蹤到每一件行李的所在位置與去處，再也不會有行李遺失的問題。

索洛札諾指出，這個系統除了輸送，更有後備儲存的功能，加速旅客的搭機流程。優點在於航空公司能比以往更早開放報到櫃台，提供旅客行李托運。自動化的儲存設備，把旅客的行李暫時保管起來，等到班機就緒的時候，即可透過輸送帶送上飛機。

控制中心的工作人員24小時輪班維持這些軌道的運作，索洛札諾指出，過去沒有這套系統，機場處理行李的量能大約是每小時2500件，例如現在假期將近，每小時大約2200件，使用了這套自動化系統之後，每小時可以處理6400件行李，擁有以往兩倍以上的處理能力。1111223

每年耶誕與新年假期是美國西岸門戶洛杉磯國際機場最繁忙的時刻，圖為戴著聖誕帽的工作人員。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月23日

洛杉磯國際機場擁有全美僅有三座的自動化行李儲存與傳送系統，透過層層交錯的軌道，將旅客託運的行李送上飛機。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月23日

在美國，每年12月底的耶誕及新年假期是家人團聚的重要節日，加州居民凱特琳（右）帶著祖母佩蒂（右）與10歲的兒子準備到巴黎旅遊。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月23日