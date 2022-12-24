蒲亭首次以戰爭稱俄烏衝突 美籲承認現實速撤軍

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俄羅斯總統蒲亭22日首度以「戰爭」一詞稱呼俄國與烏克蘭之間的衝突。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭昨天首度以「戰爭」一詞稱呼俄國與烏克蘭之間的衝突，美國國務院今天呼籲蒲亭承認現實，從烏克蘭撤軍，以結束這場戰爭。

法新社報導，自蒲亭今年2月下令入侵烏克蘭以來，俄國官方一向指稱這是「特別軍事行動」，並實施法律，將當局認定的誤導性術語都視為犯罪。

不過，蒲亭本人昨天在新聞發布會上使用了「戰爭」一詞，說他希望盡快結束戰爭。

美國國務院發言人表示：「自2月24日以來，美國和世界其他國家都知道蒲亭口中的『特別軍事行動』是一場對烏克蘭無端且無理的戰爭。歷經300天以後，蒲亭終於承認這是戰爭。」

國務院發言人說：「作為承認現實的下一步，我們敦促他自烏克蘭撤軍，以結束這場戰爭。」國務院還表示，無論蒲亭如何稱呼，「俄羅斯侵略主權獨立的鄰國，已導致死亡、破壞和流離失所」。

批評俄國入侵行為的俄國在野黨議員尤佛瑞夫（Nikita Yuferev）今天說，他正試圖對蒲亭採取法律行動，因為蒲亭提及「戰爭」一詞，涉嫌散布「假新聞」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111224