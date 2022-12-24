馬立波劇院遭空襲致數百死 烏克蘭控俄拆除欲抹罪行

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俄羅斯3月空襲烏克蘭東南部港市馬立波一座劇院，烏方稱當時造成數百人喪命。圖為烏克蘭外交部長庫列巴在推特貼出劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯今年3月空襲烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）一座劇院，烏方稱當時造成數百人喪命。目前占領馬立波的俄羅斯當局已開始拆除這座劇院的大部分結構。

路透社報導，一些今天上傳到烏克蘭和俄羅斯網站的影片顯示，重機具拆除大半劇院建築，但正面外觀仍保持完好。

烏克蘭官員譴責俄方拆除建物，是為掩蓋今年3月16日空襲造成死傷的結果，同時一併抹去烏克蘭文化；俄國官員則說，這是劇院重建計畫的一部分。

烏克蘭文化部長特卡欽科（Oleksandr Tkachenko）在臉書（Facebook）發文：「馬立波劇院已不存在。占領者正在抹除他們罪行的痕跡，他們根本不在乎這是不是文化遺產，或是否屬於另一文化。」

根據俄國塔斯新聞社（Tass news agency）引述劇院院長索羅寧（Igor Solonin）指出，只有無法修復的建物部分才會拆除。按照計畫，重建工程將於2024年底前完工。

俄軍今年春天長期圍困馬立波，劇院也是在這段時間遭到轟炸。馬立波是亞速海（Sea of Azov）的海港，被視為俄國在烏克蘭東部和南部兩大占領地區之間補給線的重要據點。

在馬立波被圍之際，許多烏克蘭平民躲到劇院避難，並在劇院兩側豎起大型標語牌，上面寫有俄文「孩子」。烏克蘭官員指出，當時至少300人在俄軍空襲下喪命，有些人估計死傷遠不止如此。

俄方否認蓄意轟炸馬立波劇院。

馬立波抵抗俄軍長達兩個多月，城內多數建築已在俄方攻擊下化為廢墟。

馬立波流亡市長的顧問安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）說，就算拆掉劇院，劇院遭轟炸的事實「無論他們做什麼都遮掩不了。有足夠多的影片證據、目擊者證詞和倖存者」。

英國廣播公司（BBC）報導，安德瑞尤申科說俄國人只打算保留劇院正面外觀，拆除其餘結構，「在馬立波人民的骨骸上」興建一座全新劇院。

劇院廢墟旁11月豎起一塊螢幕，上面是俄羅斯藝文人物的照片。

國際特赦組織（Amnesty International）在報告中表示，3月16日上午10時左右，俄國戰機在劇院上方空投兩枚500公斤炸彈，炸彈同時引爆，當時劇院內約有1200人。

烏克蘭官方認為有300人喪命，但美聯社估算死者可能逼近600人，許多屍體是在地下室被發現。

國際特赦組織譴責這次攻擊明顯屬於戰爭罪。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1111224