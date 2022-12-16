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烏軍總司令：20萬俄軍將投入戰場 俄羅斯準備明年初再攻基輔

2022/12/16 09:14（12/16 09:34 更新）
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烏克蘭搜救人員14日在基輔一處遭俄羅斯無人機攻擊的建築物前行動。（路透社）
烏克蘭搜救人員14日在基輔一處遭俄羅斯無人機攻擊的建築物前行動。（路透社）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）接受英國「經濟學人」（The Economist）週刊專訪時說，預料俄羅斯明年頭幾個月將對基輔發動新一波攻勢。

綜合法新社和路透社報導，俄烏近期戰事大多集中在烏克蘭東部和南部地區，但扎盧茲尼警告，俄軍將再度針對基輔發動攻勢。

「經濟學人」本月3日專訪扎盧茲尼，今天刊出內容。他說，一項「非常重要的戰略任務是建立軍備，為可能於2月發生的戰爭做準備，最有可能是在3月，最壞狀況是在1月底」。

扎盧茲尼表示：「俄羅斯正準備將約20萬名新兵投入戰場。我毫不懷疑他們將再度向基輔發動攻勢。我們已經做了全盤計算，需要多少坦克、火砲等等。」

俄羅斯今年2月底揮軍入侵烏克蘭，目標是迅速占領基輔。

扎盧茲尼認為，俄軍經過一連串扭轉戰局的屈辱後，10月以來持續砲轟烏克蘭能源基礎設施，因為「他們需要時間聚集資源」以在未來數月發動廣泛攻勢。

他說：「我知道我可以打敗敵人，但我需要資源。我需要300輛坦克、600至700輛步兵戰車和500門榴彈砲。」

烏克蘭准將葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）表示，俄羅斯正為了在烏克蘭長期戰鬥而努力，仍想攻克整個國家。

葛羅莫夫在軍事簡報中說，他雖不預期俄軍會從白俄羅斯發動攻擊，但俄國正在白俄羅斯訓練新兵，並已將軍機移往當地。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）也在簡報中示警，不要在俄軍近期的挫敗後自滿。

葛羅莫夫說：「克里姆林宮正企圖將這場衝突轉為長期武裝對抗。」

馬里亞爾也說：「我們和世界不應就此鬆懈，因為俄羅斯聯邦的終極目標是要攻克整個烏克蘭，然後繼續前進。」

俄羅斯不願在耶誕期間停火，葛羅莫夫也排除新年期間停火的可能性。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1111216

#烏克蘭
#俄羅斯
#經濟學人
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