烏克蘭控俄軍設虐童牢房 俄警告美勿援愛國者飛彈

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圖為烏克蘭警方與法醫11月16日在赫松尋找俄軍攻擊烏克蘭人的證據。（路透社）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭14日表示，調查人員在自俄軍手中收復的地區，找到用來拘禁、虐待孩童的牢房。俄國表示，美國若援助烏克蘭愛國者飛彈防禦系統，將成為俄羅斯打擊烏克蘭時的正當目標。

●烏克蘭控俄軍設虐童牢房 限水斷糧、心理戰摧殘未成年人

烏克蘭人權倡議組織高層14日表示，烏國調查人員在一處自俄羅斯軍隊手中收復的地區，找到一個用來拘禁、虐待孩童的牢房。

路透社報導，烏克蘭國會人權申覆委員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，親俄部隊上月撤出烏國東南部城市赫松（Kherson）後，他們在當地找到4處酷刑中心，而上述拘禁孩童的牢房就設在其中一個酷刑中心內部。

魯賓內茲過去即呈報過一系列虐待指控，他表示，這座虐童牢房的情況，比其他收復失土所調查到的監禁場地還要糟糕。

他在簡報中告訴媒體，「我們在赫松州找到10個拷問室，其中4個位在赫松市」。

他指出：「我們在其中一個拷問室中找到一個單獨房間，一個用來關孩子們的房間…就連占領者也都這麼稱呼這個房間，孩童專用牢房。」

他說，這間牢房與鄰房不同之處，僅在於占領軍在地上鋪了薄墊。

魯賓內茲說：「我們記錄到說，他們不給孩子們水，每隔一天才給水。孩子們幾乎沒有分到糧食。」

「他們動用心理戰，告訴孩子們他們父母已經拋棄他們，不會回來了。」

魯賓內茲並未提供上述指控的證據；路透社無法立即證實他說詞的正確性。

●美若供烏克蘭愛國者飛彈 俄：將成正當攻擊目標

克里姆林宮14日表示，美國若授權交付愛國者（Patriot）飛彈防禦系統來支援烏克蘭，這些設備就將成為俄羅斯打擊烏克蘭時的正當目標。

3名美國官員13日告訴路透社，華府正在敲定有關派送愛國者飛彈防禦系統給烏克蘭的計畫，消息最快本週就會對外公布。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，愛國者飛彈防禦系統「絕對會」是俄羅斯的目標，但他不會針對未經證實的消息置評。

愛國者飛彈防禦系統被視為美國最先進的防空系統之一，可用來對付飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈。這套系統通常包括發射器、雷達和其他支援車輛。

俄羅斯駐美大使館表示，這項轉移愛國者飛彈防禦系統的提案具挑釁意味，有可能引發無法預測的後果。

●俄烏兩軍互指對方攻擊 都無重大進展

烏克蘭東部頓內茨克市（Donetsk）由俄羅斯扶植的官員表示，烏軍15日轟擊俄軍控制下的這座城市。

路透社報導，俄、烏雙方目前並未進行談判，以終止這場二戰以來歐洲最大衝突。激烈戰火目前主要在烏東和烏南進行，兩軍都未獲得重大進展。

俄羅斯支持的頓內茨克市長庫列姆津（Alexey Kulemzin）表示，烏軍BM-21格勒式多管火箭發射車15日凌晨朝市中心平民發了40枚火箭彈。

庫列姆津說，這是2014年親俄分離勢力自烏克蘭奪取頓內茨克市以來，當地遭受的最大規模攻擊。他並稱這是戰爭罪行，但並未透露是否有人傷亡。

烏軍參謀本部則在每日報告中說，俄軍攻擊重點仍在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）和阿夫迪夫卡市（Avdiivka）；並稱烏軍已擊退俄軍過去24小時的攻勢。（編輯：戴雅真）1111215