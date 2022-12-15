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烏克蘭控俄軍設虐童牢房 限水斷糧、心理戰摧殘未成年人

2022/12/15 17:42（12/15 18:18 更新）
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圖為戰爭罪檢察官8日在赫松發現一處俄軍酷刑室。（美聯社）
圖為戰爭罪檢察官8日在赫松發現一處俄軍酷刑室。（美聯社）
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭人權倡議組織高層今天表示，烏國調查人員在一處自俄羅斯軍隊手中收復的地區，找到一個用來拘禁、虐待孩童的牢房。

路透社報導，烏克蘭國會人權申覆委員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，親俄部隊上月撤出烏國東南部城市赫松（Kherson）後，他們在當地找到4處酷刑中心，而上述拘禁孩童的牢房就設在其中一個酷刑中心內部。

俄羅斯否認在戰爭中鎖定平民，也駁斥有關俄軍虐待平民的指控。

魯賓內茲過去即呈報過一系列虐待指控，他表示，這座虐童牢房的情況，比其他收復失土所調查到的監禁場地還要糟糕。

他在簡報中告訴媒體，「我們在赫松州找到10個拷問室，其中4個位在赫松市」。

他指出：「我們在其中一個拷問室中找到一個單獨房間，一個用來關孩子們的房間…就連占領者也都這麼稱呼這個房間，孩童專用牢房。」

他說，這間牢房與鄰房不同之處，僅在於占領軍在地上鋪了薄墊。

魯賓內茲說：「我們記錄到說，他們不給孩子們水，每隔一天才給水。孩子們幾乎沒有分到糧食。」

「他們動用心理戰，告訴孩子們他們父母已經拋棄他們，不會回來了。」

他說，一名14歲男孩只因拍攝受損的俄軍設備就被拘捕，「在入侵者眼中，這些孩子就是在反抗」。

魯賓內茲並未提供上述指控的證據；路透社無法立即證實他說詞的正確性。

魯賓內茲同時表示，自2月爆發俄烏戰爭以來，1.2萬名烏克蘭孩童遭俄軍帶走，包括8600人是被強行擄走。

西方官員曾提及，大規模烏克蘭人被迫前往「過濾」中心並被帶至俄國地盤。美國駐聯合國大使9月表示，遭驅逐的烏克蘭人數在90萬至160萬之間。

俄羅斯則否認他們發動大規模行動將孩童在內的烏克蘭人驅逐至俄羅斯。（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1111215

#俄羅斯
#烏克蘭
#人權
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