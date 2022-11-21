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烏克蘭官員：在赫松市發現4處關押施虐基地

2022/11/21 22:26（11/21 22:44 更新）
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烏克蘭人員20日清理赫松市被摧毀的建築物。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭人員20日清理赫松市被摧毀的建築物。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，已經發現俄羅斯軍隊在撤離烏克蘭南部的赫松市（Kherson）之前，在當地有虐待被關押民眾的4處施虐地點。

法新社報導，俄軍占領赫松市長達8個月，最終於11月11日撤軍後，基輔當局指控俄軍曾於當地犯下規模「驚人」的一系列施虐罪行。

烏克蘭檢察總長辦公室表示，官員視察了「4處場所」，這些地方被俄軍用來「非法囚禁，並實施殘忍虐待」。

檢察總長辦公室在聲明中指出，俄軍在赫松市的多間看守所與一間警察局裡，設立了多個「偽執法機構」。

檢方表示，在這些關押地點發現了橡膠警棍的零件、木棒、白熾燈，以及「占領者透過電擊來虐待平民的裝置」等。

聲明指出，「執法單位官員正在持續蒐集證據」，以證明俄國軍方確實犯下烏克蘭官員所稱的「罪行」。

檢方聲明並指出，俄國當局撤離後還遺留下一些文書，紀錄關押地點的管理情況。

一名烏克蘭人權監察員上週表示，在赫松市發現的虐待罪行規模相當驚人。法新社上週訪問一名赫松市居民，他聲稱曾被關押數週，期間遭到俄軍與親俄勢力毆打與電擊。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1111121

#烏克蘭
#俄羅斯
#赫松
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