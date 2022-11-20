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俄羅斯攻擊癱瘓電力設施 烏克蘭：供電仍在控制中

2022/11/20 14:51
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭能源部今天表示，儘管俄羅斯對烏國發電基礎設施發動一連串攻擊，但烏國電力供應狀態仍在控制下，因此沒有必要恐慌。

此外，烏克蘭最大的私人能源公司DTEK負責人表示，民眾沒有離開烏國的必要。

路透社報導，俄羅斯飛彈攻擊已使烏克蘭近半能源系統陷入癱瘓，烏國當局今天表示，首都的供電完全關閉是有可能的。

烏克蘭能源部在聲明中說：「針對社群媒體和網路媒體傳播，那些令人恐慌的言論，我們要予以否認。我們要向你們保證，能源供應的情勢雖面臨困難，但都在控制之中。」

聲明提到，全國地方當局已安排停電措施，來協助維修工作進行，他們並敦促民眾，將家庭能源消耗降低至少25%。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，即便停電措施明天依計畫在全國各區實施，但預估意外的緊急停電不會出現。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）上個月指責俄羅斯，稱由於俄國出兵迫使數百萬人逃往西方，破壞烏國的穩定，並為歐盟（EU）帶來難民危機。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1111120

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