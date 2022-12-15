俄烏兩軍互指對方攻擊 都無重大進展

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭東部頓內茨克市（Donetsk）由俄羅斯扶植的官員表示，烏軍今天轟擊俄軍控制下的這座城市。昨天俄方已排除將近10個月的俄烏戰爭在耶誕節停火的可能性。

路透社報導，俄、烏雙方目前並未進行談判，以終止這場二戰以來歐洲最大衝突。激烈戰火目前主要在烏東和烏南進行，兩軍都未獲得重大進展。

俄羅斯支持的頓內茨克市長庫列姆津（Alexey Kulemzin）表示，烏軍BM-21格勒式多管火箭發射車今天凌晨朝市中心平民發了40枚火箭彈。

庫列姆津說，這是2014年親俄分離勢力自烏克蘭奪取頓內茨克市以來，當地遭受的最大規模攻擊。他並稱這是戰爭罪行，但他並未透露是否有人傷亡。

烏軍參謀本部在每日報告中說，俄軍攻擊重點仍在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）和阿夫迪夫卡市（Avdiivka）；並說，烏軍已擊退俄軍過去24小時的攻勢。

烏軍參謀本部同時指出，俄軍持續攻擊頓內茨克州以及烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）地區的烏軍和平民基礎設施。

路透社無法立即查證雙方對戰況的描述。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111215