蒲亭首稱俄烏衝突為「戰爭」 北韓疑售武器給俄國傭兵

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭首度使用「戰爭」一詞來形容俄烏衝突，美國官員評估這可能只是口誤。另一方面，白宮指控，北韓出售武器給俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」。

●蒲亭首次以戰爭稱俄烏衝突 美國評估只是口誤

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）22日提到俄烏衝突使用「戰爭」一詞，在衝突爆發10個月後的現在，蒲亭首次不再以精心設計的「特殊軍事行動」來公開稱呼俄軍侵烏，但美國評估可能只是口誤。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蒲亭在莫斯科對記者說，「我們的目標不是要轉動軍事衝突的飛輪，正好相反，我們想結束這場戰爭，我們已經且會繼續為此奮鬥」。

批評蒲亭的人士指出，從3月以來，用戰爭一詞稱呼俄烏衝突實際上是非法的，因為當時蒲亭簽署一項審查法，規定散布跟俄軍侵略烏克蘭有關的「假」消息為犯罪，最高可判15年徒刑，這使蒲亭如今使用的字眼引起外界關注。

一名美國官員告訴CNN，他們的初步評估是，蒲亭所說並非刻意，可能只是口誤。然而，美國官員將密切注意，克里姆林宮官員未來幾天將如何說明此事。

●白宮：北韓出售武器給俄傭兵組織瓦格那集團

白宮表示，北韓已交付武器給俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），該組織獨立於俄羅斯國防機構，目前正帶頭圍攻烏克蘭的巴赫姆特（Bakhmut）。

法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，北韓上月出售步兵火箭彈和飛彈給瓦格那集團，此舉違反聯合國安全理事會決議，美國將加強制裁瓦格那集團。

柯比告訴記者：「瓦格那集團在全世界尋找武器供應商，以支持它在烏克蘭的軍事行動。…我們能證實，北韓已完成對瓦格那集團的初步武器交付，該集團為這些裝備付費。」

北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA）報導，北韓外交部否認關於北韓提供軍火給俄羅斯的報導，稱其「毫無根據」，並譴責美國向烏克蘭提供致命武器。

●澤倫斯基結束訪美後停留波蘭 跨越邊界返抵烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的發言人告訴法新社，澤倫斯基結束訪問美國的歷史性行程後，已經返回烏克蘭。這是他在俄羅斯2月全面進攻烏國後的首場國際訪問。

總統的新聞秘書尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）證實澤倫斯基）在波蘭短暫停留後，已經跨過國界返回烏克蘭。

路透社報導，澤倫斯基在波蘭期間，與該國總統杜達（Andrzej Duda）進行將近2小時的會談。

●澤倫斯基閃電訪美會拜登 克宮控無視俄方關切

俄羅斯克里姆林宮指控，基輔當局和華府對俄方的關切充耳不聞，還控訴說美國正在將烏克蘭作為削弱俄羅斯的戰場。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭堅稱俄國目標是要迅速解決這場戰鬥。蒲亭告訴記者：「我們的目標是要終結這場衝突。我們正在為此努力。我們將尋求確保戰事完全告終，愈快愈好。」

蒲亭說：「所有的衝突到頭來大抵都是以談判告終…我們的敵人（基輔當局）愈快認清這一點愈好。」

●克宮：美愛國者飛彈老舊 擋不了俄對烏軍事行動

烏克蘭總統澤倫斯基訪問華府期間，美國宣布向烏克蘭提供先進的愛國者（Patriot）飛彈系統。克里姆林宮22日說，這無助化解衝突或阻擋俄國達成目標，總統蒲亭還稱愛國者系統老舊。

路透社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，澤倫斯基訪美期間未顯示準備和談的跡象，證明了美國在與俄羅斯打代理人戰爭，「戰到烏克蘭只剩一兵一卒」。

培斯科夫提到愛國者飛彈系統時說：「這對加速解決衝突不具建設性，只會適得其反。這無法阻止俄羅斯聯盟在特別軍事行動期間達成目標。」俄羅斯2月底揮軍入侵烏克蘭，宣稱是在進行特別軍事行動，這場戰爭已造成數萬人死亡。（譯者：陳正健）1111223