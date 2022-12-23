用美援武器需讀懂訓練教材 烏克蘭軍人積極學英文

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（中央社基輔23日綜合外電報導）契克佐瓦（Olena Chekryzhova）跟隨祖母的腳步開始教英語時，做夢也沒想到這份工作會讓她在戰爭前線的軍事基地待上好幾個月。

法新社報導，但這已經成為契克佐瓦面臨的新現實，烏克蘭士兵爭相學習英語，尤其是軍事術語，這樣他們才能充分利用美國和其他地方提供的軍援來對抗俄羅斯軍隊。

例如美國捐贈的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）已經改變了前線的規則，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週閃電訪問美國，得到美國總統拜登（Joe Biden）進一步承諾，包括將首次提供愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。

然而，烏克蘭軍人發現這種軍備的訓練教材主要是英文所寫，在戰場上遇到外籍志願軍進行交流時，英語也經常是必需的。

為了幫助官兵們克服語言障礙，35歲的契克佐瓦放棄她平靜的教學生活，為烏克蘭武裝部隊提供速成課程。

契克佐瓦的工作包括在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）一座基地待了5個月，她跟軍人們住在一起並參與訓練課程。

目前人在基輔一處基地的契克佐瓦告訴法新社：「有些人認為我瘋了。」

但她說道：「我認為在這種情況下教英語，是我能為自己國家、為本國人民和保護我們免受這次恐怖攻擊的軍隊所做的微小貢獻。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1111223