美眾院通過援烏法案 澤倫斯基稱俄恐趁耶誕攻擊

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（中央社華盛頓/基輔23日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天通過對烏克蘭的450億美元援助方案。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基提醒國民，俄羅斯可能會在耶誕節期間發動攻擊，呼籲人民留意空襲警報。

眾議院在民主黨主導下通過的援烏方案，是昨天獲聯邦參議院批准的1.66兆美元政府開支法案一部分，現在將送交總統拜登簽署成法。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在推特（Twitter）感謝美國國會和民主與共和兩黨領袖，稱美國「在這個艱困時刻」與烏克蘭站在一起「至關重要」。

在這筆新的軍事與經濟援助之前，美國今年已向烏克蘭提供約500億美元援助，西方國家也對俄羅斯祭出制裁，包括對俄羅斯石油價格設定上限。

為了回應西方對俄國油價設定上限，俄羅斯今天威脅將在明年初減產5%到7%，暫停向支持油價上限的國家出售石油。

澤倫斯基本月21日訪問美國，是他自俄羅斯2月24日入侵以來首度踏出國門，他此行獲得美國承諾提供愛國者（Patriot）地對空飛彈系統，以強化面臨壓力的防空火力需求。

澤倫斯基在例行晚間談話影片中提醒國民，俄羅斯可能會在耶誕節發動更多攻擊，敦促他們「注意空襲警報，互相幫助、彼此照顧」。

他說：「隨著長假即將到來，俄羅斯恐怖分子可能會再度加強活動。他們不在乎基督教價值或任何相關價值。」

接著，澤倫斯基警告俄羅斯人，稱「俄羅斯公民必須清楚了解，發起恐怖行動後，絕對逃不過回應」。但他沒有進一步闡述。

澤倫斯基說，他已與高階指揮官見面檢討軍情，政府「正在做好準備，以因應這個恐怖主義國家的各種行動。我們會做出回應」。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111224