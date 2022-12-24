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美國會通過支出法案 編列20億美元對台軍事貸款

2022/12/24 06:14
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（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）繼參議院後，美國眾議院今天通過2023財政年度支出法案，編列預算提供台灣20億美元軍事貸款、建立學人計畫，資助美國官員到台灣學習交流2年。法案接下來將遞交總統簽署後生效。

為避免政府資金用罄停擺，參議院22日晚間通過規模約1.65兆美元的2023財政年度綜合支出法案（Omnibus Appropriations Act），眾議院今天下午接續以225票贊成、201票反對、1票棄權的票數通過法案。

法案接下來將送交總統拜登簽署，預計他將於數天內將法案簽署成法。

法案包含約8580億美元國防支出，較前年度的7820億美元多出10%，另含近7725億美元非國防支出。其中對烏克蘭軍事、經濟與人道援助預算編列近450億美元，並編列270億美元預算供佛羅里達州、波多黎各等地因應天災。

針對台灣，撥款法案編列20億美元預算提供台灣「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）貸款，但未納入2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）授權提供台灣的無償軍援。

2023財政年度NDAA授權美國行政部門，未來5年提供台灣100億美元FMF無償軍援，每年至多20億美元，另授權提供台灣至多20億美元FMF貸款。拜登今天將法案簽署成法。

此外，支出法案在美國在台協會（AIT）預算下編列經費建立「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年。

法案也保留2022財政年度支出法案內友台條文，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土與社經體制的地圖。（編輯：徐睿承）1111224

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