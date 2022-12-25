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耶誕子夜彌撒暗批俄烏戰爭 教宗：人類渴求錢與權

2022/12/25 16:04
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（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡主持耶誕子夜彌撒時，譴責人類「渴求錢與權」，似乎暗指烏克蘭戰爭等世上的衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，教宗表示：「我們看到了多少戰爭啊！」他說，最大的受害者是「弱勢」族群，「我認為最重要的是被戰爭、貧窮和不公不義吞噬的兒童」。

他在梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）向信徒講話。86歲的他坐著輪椅進入教堂，彌撒進行時，他大多坐著。

他說：「動物安份地窩在欄舍進食，這世上的男男女女卻渴求著錢與權，連鄰居、母親和姐妹都可以吞噬。」

他並未特別提及俄烏戰爭。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動全面入侵的初期，阿根廷籍的方濟各在烏克蘭遭到廣泛批評，因為許多烏克蘭人認為他發言字斟句酌，並未直接指責俄羅斯。

6月間，方濟各暗示這場戰爭「要麼是有人挑起，要麼是沒被阻止」，但他後來還是譴責了他所說的俄軍暴行。

方濟各明天預定在聖伯多祿大教堂陽台上，向聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）以及全世界的天主教徒，發表傳統的致全城與全球（Urbi et Orbi）耶誕文告。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111225

#方濟各
#聖伯多祿大教堂
#俄羅斯
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