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烏克蘭前線局勢艱苦 澤倫斯基盼民眾團結一心

2022/12/27 08:42
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，頓巴斯地區等前線情勢「艱難且痛苦」，並稱需要全國民眾的「力量與專注力」。

澤倫斯基在晚間透過影片對民眾發表談話：「首先，是前線的情況。巴赫姆特（Bakhmut）、克爾米納（Kreminna）和頓巴斯（Donbas）的其他地方，需要最大的力量與專注力。」

「當地情勢艱難且痛苦的，占領者將他們所有的資源全都部署在那裡，希望取得某種進展，這些資源相當可觀。」

澤倫斯基也提到，電力仍舊短缺，還有近900萬人無電可用。

澤倫斯基表示，在俄羅斯不斷攻擊後，修復電網的電工在耶誕節讓許多人重新獲得電力，但問題仍未完全解決。

他說：「因此，短缺依舊，停電仍在持續。」

「截至今晚，烏克蘭各地有近900萬人無電可用，但停電次數和持續時間都大幅減少。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111227

#澤倫斯基
#烏克蘭
#巴赫姆特
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