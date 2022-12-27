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庫德族巴黎街頭抗議 土耳其召見法國大使表不滿

2022/12/27 11:51
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（中央社伊斯坦堡26日綜合外電報導）法國巴黎發生槍擊案造成3名庫德族人喪生後，庫德族團體和支持者連日上街抗議，土耳其今天為此召見法國大使，聲稱法國官方幾乎沒有任何作為來阻止「反土耳其宣傳活動」。

法新社報導，一名69歲法國白人男子12月23日對巴黎庫德族文化中心開火，造成3死3傷。凶嫌曾承認對外國人懷有「病態」的恨意。事件發生後，巴黎街頭爆發抗議活動。

一些抗議人士揮舞著「庫德工人黨」（PKK）的旗幟；另一些人則舉著標語，指責土耳其是殺手國家，與這起槍擊事件有關。土耳其及其西方盟友視庫德工人黨為恐怖組織。

一名土耳其外交消息人士表示，土耳其外交部召見法國大使，指控法方未能阻止庫德工人黨在巴黎推動反土耳其的「黑色宣傳」。

這名消息人士聲稱庫德工人黨的不實指控，被「法國政府官員和一些政客」用來對付土耳其。

這名消息人士說：「我們對庫德工人黨人馬針對我國發起黑色宣傳，以及法國政府和一些政客被當作這種宣傳的工具表達不滿。」

庫德工人黨在土耳其活動叛亂長達數十年，奪走數以萬計人的性命。居住土耳其境內的庫德族約有1400萬人，約占土耳其總人口18%。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111227

#土耳其
#庫德工人黨
#法國
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