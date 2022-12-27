泰國軍艦沉船 21人死亡8人失蹤

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）泰國軍艦素可泰號故障沉船，艦上105人目前已知救起76人，21人死亡，仍有8人失蹤，軍方搜救行動持續進行中。根據軍方初步調查，素可泰號上少部署了一艘救生艇。

泰國海軍船艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）日前從春武里府（Chonburi）軍港出發，18日因為惡劣天候加上海相不佳，艦長決定臨時在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸。但晚間在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入船隻，船上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

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軍方出動海軍船艦及直升機在巴蜀府外海執行救援任務，素可泰號上載有105人包括海軍人員、水手以及空中海岸防衛隊成員，最初救起75人，19日找到7人，其中6人死亡，生還1人。海軍今天更新最新狀況，24日到今天共找到15具屍體，目前還有8人失蹤，軍方持續進行搜索行動。

民族報（The Nation）報導，素可泰號上應部署有6艘救生艇，每艘救生艇可以搭載16人，艇上配備有水和食物，海軍第一艦隊指揮官皮猜 （Pichai Lorchusakul）今天表示，初步調查顯示素可泰號上少部署了一艘救生艇，軍方將會進一步調查機械故障的原因。（編輯：黃自強）1111227