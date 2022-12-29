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法國經典定格動畫創作者辭世 享耆壽96歲

2022/12/29 12:34
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）1970年代風靡一時的定格動畫系列節目「沙畢沙波」（Chapi Chapo，暫譯）創作者柏蒂歐（Italo Bettiol），據親友稱，他於28日在法國南部的家中過世，享耆壽96歲。

法新社報導，代理「沙畢沙波」版權的Magic公司在聲明中引述柏蒂歐的合作者暨親友瓦蘭（Eric Valin）說法，出生義大利的柏蒂歐已「安詳離世」。

「沙畢沙波」於1974年10月16日在法國公共電視台首播，每集5分鐘的節目內容講述戴著超大帽子的紅衣女孩沙畢（Chapi）和藍衣男孩沙波（Chapo），在魔法方塊之間玩耍的故事。

聲明指出，這部動畫「在全球播出，包括美國尼克兒童頻道（Nickelodeon）的『風車』（Pinwheel）系列節目」。

柏蒂歐是定格動畫專家，擅於在鏡頭前逐一捕捉木偶的一舉一動，他最早曾打算成為一名畫家。

聲明指出：「目前已退休的柏蒂歐是位孜孜不倦的創作者，他一直在蒙貝列（Montpellier）附近、位於阿尼昂（Aniane）的工作室內修補一些特別的器械。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111229

#柏蒂歐
#沙畢沙波
#沙畢
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