泰柬邊境賭場飯店深夜惡火釀死 受困者跳樓逃生

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（中央社金邊29日綜合外電報導）鄰近泰國邊境的柬埔寨鑽石城賭場大飯店昨天深夜發生大火，疑造成10人喪生、30人受傷。網路影片及照片顯示，有受困者跳樓逃生，也有人蜷縮在窗台上等待救援。

路透社報導，柬埔寨班提米安夏省（Banteay Meanchey）警方發布聲明表示，柬埔寨西北邊陲城鎮巴比（Poipet）的鑽石城賭場大飯店（Grand Diamond City）於當地時間昨晚11時30分左右發生大火。聲明並未提到傷亡人數。

但根據法新社看到的警方臨時報告，這次火災造成「約10人喪生、30人受傷」，另據信有約400人在賭場工作。

網友分享的影片顯示，這座賭場飯店建築群燃起熊熊烈火，受困民眾自燃燒的建築物跳下逃生。

法新社取得的畫面顯示，飯店大樓被大火吞噬，消防員努力控制火勢，救援人員試圖從燃燒的窗台上救人。

畫面中一名身分不明的男子坐在窗台上，後方的窗戶竄出濃煙；另有畫面顯示，一群人在大火逼近下，擠在窗台上等待救援。

據當地媒體報導，火災發生時賭場內有外籍人士。

泰國外交部消息人士表示，他們正在與地方當局密切協調，將傷者轉送至泰國沙繳府（Sa Kaeo）的醫院，並稱：「當局從泰國派出消防車，一直努力控制火勢。」

泰國救援團體義德善堂（Ruamkatanyu Foundation）志工表示，火勢從1樓竄起，沿著地毯快速延燒至其他樓層。

路透社報導，警方表示，在出動軍方、警察和救援團隊的數百名人員之後，火勢已獲控制。目前還不清楚起火原因。

泰國和柬埔寨邊境聚集許多賭場酒店，這次釀災的鑽石城賭場大飯店便是其中之一；泰國賭博大多不合法，柬埔寨邊陲城鎮巴比成了泰國遊客的熱門度假勝地。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1111229