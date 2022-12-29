泰柬邊境賭場飯店惡火增至19死 罹難人數恐攀

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（中央社柬埔寨巴比29日綜合外電報導）鄰近泰國邊境的柬埔寨鑽石城賭場大飯店昨天深夜發生大火，至少造成19死，飯店內其他人恐怕也凶多吉少。救難人員描述罹難者為避免遭大火吞噬，奮不顧身從窗台往下跳。

柬埔寨警方表示，鑽石城賭場大飯店（Grand Diamond City）於當地時間昨晚11時30分左右發生大火。

柬埔寨班提米安夏省（Banteay Meanchey）資訊部門主任素克宏（Sek Sokhom）說：「我們檢視屍骸，目前確認有19人死亡。」他指出，由於搜救人員還有部分區域尚未搜索，死亡人數恐怕還將攀升。

希望不具名的泰國救援團體義德善堂（Ruamkatanyu Foundation）一名志工表示，他的小組在當地時間凌晨2時抵達，看到人們從失火的大樓往下跳。

「我看到有人為了躲避濃煙從大樓裡頭跑出來」，還有很多人擠在屋頂逃生。「然後，我們看到有些人往下跳。」

法新社取得的畫面顯示，飯店大樓被大火吞噬，消防員努力控制火勢，救援人員則試圖從燃燒的窗台上救人。

在一則影片中，一名身分不明的男子坐在窗台上，後方的窗戶竄出濃煙；另有畫面顯示，一群人擠在窗台上等待救援，背後大火不斷逼近。

泰國外交部消息人士表示，他們正在與地方當局密切協調，將傷者轉送至泰國沙繳府（Sa Kaeo）的醫院，並稱「當局從泰國派出消防車，協助控制火勢」。

沙繳府當局稍後表示，超過50人被送到當地醫院救治。當地衛生官員普拉帕斯（Prapas Pookduang）告訴法新社，有13人「必須依賴醫療設備維生」。

沙繳府首長帕林亞（Parinya Phothisat）說，還有約60人在泰國醫院接受診治檢查後已經出院。

他說，泰國醫院收治79名泰國公民、30名柬埔寨人與8名印尼人。

德善堂志工表示，火勢從1樓竄起，沿著地毯快速延燒至其他樓層。

泰國和柬埔寨邊境聚集許多賭場酒店，這次釀災的鑽石城賭場大飯店便是其中之一；泰國賭博大多不合法，柬埔寨邊陲城鎮巴比因此成為泰國遊客的熱門度假勝地。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111229