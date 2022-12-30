中國民運人士憂全球新一波疫情 籲美施壓北京

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（中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電）中國民運人士楊建利和智庫學者今天在美媒投書表示，中國放棄清零政策後同步打開國門，加上農曆春節將至，中國若出現新變種病毒勢必會傳播海外，引發新一波全球疫情，美方應施壓北京負起責任。

楊建利和華府智庫「安全政策中心」中國政策主任塞爾（Bradley Thayer）在美國「國會山莊報」（The Hill）今天刊登的投書中表示，中國大幅改變COVID-19（2019冠狀病毒疾病）政策可能為全球人類帶來有害後果，恐在疫情爆發3年後，再掀起新一波全球疫情。

投書表示，北京清零政策轉彎不久後，就將碰上農曆春節返鄉潮，返鄉民眾可能互相傳播新舊變種病毒；加上中國近期將打開國門，未來赴中旅客不須隔離或篩檢陰性，同時也將鬆綁海外旅遊限制。

兩人在文章中示警：「不論中國出現何種變種病毒，勢必將傳播全球各地，如同2020年的情況。」

楊建利和塞爾表示，截至今日，中國仍未透露疫情起源，持續針對病毒源自武漢相關資訊進行言論審查，也未承認當初向世界衛生組織（WHO）提供不實訊息。

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兩位作者認為，中國共產黨和中國國家主席習近平之所以在疫情起源及病毒影響上「欺瞞世界」，是為了要維持對中國人民的統治，但相關行徑造成全球數百萬人染疫喪命、大批人健康受損，卻持續規避該負的責任。

面對中國政府可能再次危害全球人類，楊建利和塞爾呼籲美方帶頭公開敦促中共負起責任，避免爆發新一波全球疫情，包括提供疫情起源正確資訊及當前疫情數據。此外，他們也呼籲美國總統拜登（Joe Biden）政府確保世界衛生組織善盡職責，不要無意間淪為中共幫凶。（編輯：郭中翰）1111230