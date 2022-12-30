美媒：共軍航艦編隊演訓一度靠近關島

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（中央社台北30日綜合外電報導）美國媒體引述日本官員證實，中國海軍航艦遼寧艦編隊近日在西太平洋訓練時一度靠近美國關島西側海域，將一年來美中之間為台灣而緊繃的局勢再推向高點。

日本防衛省表示，遼寧艦等中國海軍艦艇12月16日編隊從東海進入太平洋，之後在靠近沖繩的海域實施約260架次的艦載戰機和艦載直升機起降演練。

「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）期刊指出，由遼寧艦率領的海軍編隊駛入西太平洋時已與區域內的美方盟國「打了幾次照面」，最近一次是在駐有大批美軍的沖繩附近演練艦載航機起降，日本海、空自衛隊緊急出動機艦警戒監視。

日本官員29日證實，遼寧艦編隊曾南下並一度靠近關島西側的偏遠島嶼。關島是美軍在西太平洋武力投射的關鍵據點，駐有戰略轟炸機和海軍潛艦。

報導引述中國「環球時報」分析指出，遼寧艦編隊的演訓「展現中國航艦做好應對美軍可能從關島發起攻擊的準備，包括應對美軍屆時介入台海」。

西太平洋屬美國海軍第7艦隊防區，第7艦隊暫未就相關報導回應，也未說明對遼寧艦編隊有所因應。（譯者：陳亦偉）1111230