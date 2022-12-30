跨年助威 土耳其飯店住房率達9成滑雪勝地早客滿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電）跨年夜將至，土耳其民眾多赴飯店慶祝。雖然仍有2天才迎來新年，飯店住房率已達90%，其中6成將過夜。業者指出，今年沒有人願意待在家中，從石頭城到安塔利亞的飯店都預訂滿滿，滑雪勝地更已客滿。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，土耳其許多飯店推出從今天至2023年1月2日的3晚住宿方案，價格從每人每晚1000土耳其里拉（約新台幣1642元）起跳。

土耳其經濟日報（Nasıl Bir Ekonomi ）28日引述旅遊業代表指出，除了伊斯坦堡的住宿民眾外，新年派對的需求也很高。

旅遊業代表說，冬季度假勝地烏魯達（Uludag）、安塔利亞（Antalya）、石頭城（Cappadocia）及愛琴海的飯店獲得相當高的關注，並指出在伊斯坦堡迎新年的民眾更愛博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）沿岸的飯店。

旅遊網站Prontotour董事會主席歐納朗（Ali Onaran）表示，邀請知名歌手舉行慶祝活動的飯店很快就客滿。「今年，沒有人願意待在家中」，從石頭城到安塔利亞都收到許多預訂。滑雪勝地更早早客滿了。

根據另一旅遊預訂網站Setur的數據，知名歌手登台的飯店最受到民眾青睞，赴歐洲旅行則是另一受歡迎的選項。出國旅遊的平均價格雖落在800美元至900美元間，但與疫情期間的同期相比，需求增加50%。

報導指出，羅馬、巴黎、塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）及阿姆斯特丹是今年最受歡迎的城市。

滑雪勝地方面，土耳其中部凱色里省（Kayseri）埃爾吉耶斯（Erciyes）滑雪季於上週末開跑，滑雪場的飯店入住率已達92%。

旅遊業者表示，自2017年起已有直飛凱色里的航班，今年第一班來自俄羅斯的班機於28日飛抵，今天則有一架從波蘭華沙起飛的班機降落。「每週平均有8到10班飛機將外國遊客帶到我們的城市」。

土耳其科洛魯（Koroglu）國家公園的卡爾塔卡爾（Kartalkaya）滑雪中心降雪量少，5家飯店中就有3家沒有開業，兩間則以「人造雪」填充雪道迎客，訂房率達80%。

保加利亞公民持續前往土耳其西北部、與保加利亞及希臘接壤的古城艾迪尼（Edirne）度假及購物。土耳其飯店業者協會駐艾迪尼的代表巴爾塔（Gökhan Balta）指出，預計跨年夜將迎來2000多名旅客。

巴爾塔說，「我們有大量來自巴爾幹地區的客人」。艾迪尼所有飯店的預訂率約為70%，預計將達80%至85%。（編輯：黃自強）1111230