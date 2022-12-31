卸任前赴美 波索納洛將缺席新舊任總統交接

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西總統波索納洛今天下午搭乘空軍專機飛往美國，代表他不會在元旦總統就職典禮上將總統綬帶移交給總統當選人魯拉。

環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家奈瑞（Natuza Nery）指出，波索納洛最近幾天徵求律師的意見，對他的處境進行評估。

首先，波索納洛詢問，如果他不將總統綬帶移交給魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），他是否會受到懲罰。答案是不會。

然後波索納洛又詢問任期結束後被拘留的可能性。律師建議波索納洛最好在元旦之前離開巴西，因為一旦卸任，他將失去總統特權，任何一位一審法官都可以下令逮捕他，就算只在警局待幾個小時，也會讓他感到尷尬。

波索納洛的前任、前總統泰梅爾（Michel Temer）就在2019年初離開總統府後，被一審法官（Marcelo Bretas）下令逮捕。

政府消息來源證實，自10月敗選以來，上述這項假設確實困擾著波索納洛；雖然沒有立即被捕的法律風險，波索納洛在過去幾周一直飽受煎熬。

自敗選以來，波索納洛一直深居簡出，遠離他過去在社群媒體做的直播。今天在離開巴西前，波索納洛做了任期內最後一次直播，譴責他的支持者犯下的恐怖主義行為，並盤點過去4年的執政歷程。

直播一開始，波索納洛就譴責一名男子近日在首都機場附近一輛油罐車上放置炸藥的行為，並抱怨社會大眾總是將巴西政治暴力行為歸咎於他的支持者。

波索納洛在直播中說，這些自稱是他的支持者的行為都屬於自發性，不受任何人引導，他沒有參與這些行為，這一切都與他無關。（編輯：周永捷）1111231