日本2022年十大新聞 安倍晉三遭槍擊身亡居首

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（中央社東京31日綜合外電報導）回顧日本2022年重大事件，在讀賣新聞和時事通信社選出的年度十大新聞中，前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡一事都居首位；其他上榜新聞還包括COVID-19疫情肆虐及日圓狂貶等。

讀賣新聞日前公布2022年日本十大新聞，第1名是安倍遇刺身亡，第2名是日本國家足球隊「藍武士」踢進2022年卡達世界盃足球賽16強賽事。

日本在世界盃小組賽最後一戰，以2比1逆轉勝歐洲足球強權西班牙，日本隊賽後在場上激動慶祝。（美聯社）

第3名是4月23日北海道知床半島海域發生重大船難，載著26人的觀光船有20人死亡、6人失聯。

第4名是日本旅美棒球明星大谷翔平8月9日以先發投手及2棒指定打擊出賽拿下單季第10勝，成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）以來，時隔104年再度達成單季「2位數勝投、2位數全壘打」的紀錄。

第5名也與棒球有關，效力日本職棒東京養樂多燕子隊的村上宗隆10月3日敲出單季第56支全壘打，改寫王貞治在1964年締造的55支全壘打紀錄，創日本球員單季新高。

日職養樂多燕子隊巨砲村上宗隆（前）10月3日敲出本季第56支全壘打，改寫日本紀錄。（共同社）

排名第6的是日圓10月20日一度貶破150日圓兌換1美元，創泡沫經濟時期1990年8月以來新低水準，迫使日本政府與日本央行介入匯市買進日圓。

第7名是日本冬季奧林匹克運動會代表團在2月4日起舉行的北京冬奧期間，總計拿下18面獎牌，超越2018年平昌冬奧的13面，創日本代表團史上最佳紀錄。

第8名與安倍遇刺有關，也就是「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）的高額捐款爭議被揭露，隨著部分政治人物與舊統一教關係相繼浮上檯面，進一步衍生成政治問題。

第9名是擁有日本將棋界4個頭銜的「四冠」棋士藤井聰太，2月12日成功挑戰將棋8大頭銜之一的「王將戰」，順利奪下「王將」頭銜，以19歲6個月之齡締造奪得「五冠」頭銜最年輕紀錄。

十大新聞最後一項與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關，日本全境2月5日單日新增確診病例首度逾10萬例，到了7月23日甚至單日新增首度超過20萬例。

時事通信社選出的2022年日本十大新聞，安倍遇刺同樣居首位，第2名是「舊統一教」衝擊日本政壇。

第3名之後依序是日圓及能源價格雙漲造成漲價潮、東京奧運組織委員會前理事高橋治之涉貪瀆、自民黨在參議院大選大勝、日本全境染疫人數逾2000萬人、知床觀光船沉沒、首相岸田文雄政府的核能政策轉向、日本政府安保政策轉向，及村上宗隆締造單季56轟與最年輕打擊三冠王偉業。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111231