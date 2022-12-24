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槍殺安倍晉三犯嫌鑑定無精神疾病 日檢擬殺人罪起訴

2022/12/24 13:13（12/24 13:48 更新）
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日本奈良檢方根據精神鑑定結果，認為涉嫌槍殺前首相安倍晉三的42歲犯嫌山上徹也（中）具刑事責任能力。（共同社）
日本奈良檢方根據精神鑑定結果，認為涉嫌槍殺前首相安倍晉三的42歲犯嫌山上徹也（中）具刑事責任能力。（共同社）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日媒報導，相關人士透露，日本奈良檢方根據精神鑑定結果，認為涉嫌槍殺前首相安倍晉三的42歲犯嫌山上徹也具刑事責任能力，有意在2023年1月13日拘留期限前，依殺人罪嫌起訴。

日本讀賣新聞報導，山上涉嫌在今年7月8日上午11時30分左右，槍殺正在奈良市街頭為參議院大選輔選演說的安倍，當場被依殺人未遂罪嫌逮捕，並在安倍確定身亡後，改依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

山上供稱犯案動機是對母親信奉且高額捐款的「舊統一教」帶有恨意，而鎖定安倍犯案是因為他認為安倍跟舊統一教有關聯。

奈良檢方事發後認為未來進入法庭審理時，爭點之一可能是犯嫌的刑事責任能力，因此從7月25日起到11月29日止，實施約4個月的「鑑定留置」進行精神鑑定；之後為了更慎重進行判斷，又進一步延長留置期間。

相關人士透露，根據精神鑑定結果，山上並未罹患對善惡判斷能力等造成重大影響的精神疾病；考量到山上在事前準備自製槍枝、調查安倍演講行程並進行槍擊等計畫性犯案等情況，因此判斷可以追究山上的刑事責任。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111224

日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊，嫌犯山上徹也（灰衣者）當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via 美聯社）
日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊，嫌犯山上徹也（灰衣者）當場被逮捕。（Yomiuri Shimbun via 美聯社）
#安倍遇刺
#起訴
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