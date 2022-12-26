蘇貞昌盼助台加入CPTPP 世耕弘成允強化台日合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院長蘇貞昌今天接見日本「安倍派」參議員時表示，期盼訪團對台灣加入CPTPP等組織多所協力、推進台日關係；參議員世耕弘成說，將承襲安倍的遺志，繼續加強台日合作及各方關係。

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成與自民黨「安倍派」參議員，26日到29日訪台。

蘇貞昌下午在外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等人陪同下，接見「日本參議院世耕弘成參議員」訪團。蘇貞昌致詞時表示，他要代表政府熱誠歡迎「安倍派」議員訪團，是日本自民黨內最大派系，與台灣十分友好密切。

蘇貞昌說，台日關係近年發展迅速密切，雙方所簽協議、備忘錄超過20項，事關環境保護、青年交流、教育文化等各方面都相當重要；台灣願積極參與區域經濟合作，期盼訪團對台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等組織多所協力、推進台日關係，這也符合前首相安倍晉三所倡議的自由開放印度太平洋的願景。

蘇貞昌指出，安倍是偉大的政治家，非常有遠見，特別重視台日關係、與台灣交往互動熱切；安倍不幸過世，他深感哀悼不捨、懷念安倍的許多作為，尤其安倍對台日關係的努力，更是感謝。

蘇貞昌表示，俄羅斯入侵烏克蘭掀起戰爭，台灣跟日本處在第一島鏈最前線，對於極權國家武力擴張更讓人擔憂。安倍倡議台灣有事就是日本有事、美日安保協議有事，可看出安倍的先見；重視自由、民主、普世人權價值的國家，更該積極合作，維護區域和平。

蘇貞昌指出，世耕弘成多次為台灣發言，10年前在參議院預算委員會中，就日本大地震追悼會上，台灣代表的席次安排、未能上台獻花一事，世耕弘成也向日本政府提出質詢，讓台灣人民十分感動，10年過去仍倍感溫暖。

世耕弘成表示，這段期間收到許多台灣人民對安倍的悼念，他要表達感謝，當時包括家族葬、國葬、縣民葬等儀式，台灣都有高階政要前往悼念，非常感謝。

世耕弘成說，台灣與日本共同擁有自由、民主、人權、法治的價值觀，經濟連結與人民往來非常頻繁。安倍相當重視台日關係，會承襲安倍留下的遺志，讓台日關係發展更往前推進。

世耕弘成指出，前陣子日本政府決定修訂「安保三文書」，台灣非常迅速給予肯定，非常感謝；今後將會繼續加強台日合作及各方關係。（編輯：蘇志宗）1111226