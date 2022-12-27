日參議院訪團獻花悼安倍晉三 廟方將贈同款銅像

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）日本自民黨參議院幹事長世耕弘成訪團一行，今天赴高雄紅毛港保安堂向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意，他感謝台灣人深厚情誼。廟方也允打造同款銅像致贈，展現台日友好。

高雄鳳山紅毛港保安堂因祭祀日本軍艦長「海府大元帥」與日本淵源甚深，在安倍晉三遇刺後立有一尊1比1等身銅像，紀念安倍對台貢獻。世耕弘成中午1時30分率自民黨「安倍派」多名參議員、日本媒體及外交部人員特地南下高雄前來向安倍銅像獻花致意，隨後由保安堂主委張吉雄介紹廟方歷史，並贈送安倍紀念金幣和紀念品等，後續也將打造同款安倍銅像致贈。

世耕弘成下車後隨即走向安倍晉三銅像觀賞，感動之餘甚至拿出手機拍照，之後參訪團陸續獻花悼念，並走進保安堂內了解廟方祭祀的38號軍艦145名日軍官兵，是在大東亞戰爭中陣亡歷史。張吉雄同時也表達「引靈返鄉」訴求。

世耕弘成接受媒體聯訪表示，這次參訪行程大概6月就計畫好，安倍前首相是與台灣相當友好的重要人物，非常感謝與感動台灣人如此深厚的情誼，讓大家在這豎立銅像悼念安倍，也希望可以把安倍銅像帶回日本。

他坦言，自己跟安倍有24年的交情，且有一段時間幾乎每天相處，所以第一眼看到安倍銅像時非常感動，真的跟本人一模一樣，神韻非常傳神。但對於保安堂委託政府贈送給日本的銅像未來要放哪，他回應，這部分還需討論，目前暫無定論。

世耕弘成也說，過去在日本不太知道台灣居然有像保安堂的寺廟正祭祀日本官兵，未來返國後會將這樣的訊息傳遞給日本民眾，也感謝保安堂這次設立安倍銅像，以及廟方70多年來長期祭祀145位日本官兵亡靈，未來會致力促成把這些官兵亡靈迎回日本，相信這也是安倍前首相遺願。

張吉雄會後受訪指出， 安倍晉三生前就持續暗中幫忙促成將這些日軍官兵英靈迎回故土，所以安倍遇刺後，廟方為感謝其幫助才特地豎立銅像。

張吉雄也透露，安倍銅像揭幕後10天，日方其實就有派代表來拍照傳回給國內眾議員，並表達出錢購買意願，但廟方認為安倍晉三對台灣的貢獻跟支持，無法以金錢衡量，所以希望送給政府，透過台日友好關係贈送銅像。未來將待政府接洽完成，會盡快開模打造第二尊銅像贈送。

外交部資料指出，世耕弘成曾任日本內閣官房副長官、經濟產業大臣等政府要職，對深化台日關係不遺餘力，曾於去年6月推動促成日本參議院一致通過支持台灣參與世界衛生大會決議。這次世耕弘成與「安倍派」所屬國會議員來訪，以具體行動展現對台支持，彰顯台日友誼歷久彌堅。（編輯：孫承武）1111227