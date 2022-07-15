山上徹也因憎恨統一教刺殺安倍 任自衛隊時自殺未遂

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（中央社東京15日綜合外電報導）41歲犯嫌山上徹也持槍殺害日本前首相安倍晉三，他的伯父今天說，因山上的母親持續捐款給宗教團體，導致家境貧困，山上徹也曾想過自殺，把死亡保險金留給哥哥和妹妹。

安倍晉三8日在奈良市街頭演說時，遭槍手近距離從身後射殺身亡。經一週調查，奈良縣警方認為，山上徹也因母親持續捐款導致破產，因此憎恨世界和平統一家庭聯合會（舊名統一教），進而對他認為與教會有關聯的安倍晉三行凶。

事件發生後，山上徹也母親到他的伯父家借住，兩人今天接受警方和檢方調查。

「體育日本」報導，山上徹也的伯父表示，山上在2005年任職海上自衛隊期間曾自殺未遂，原本是希望把死亡保險金留給哥哥和妹妹。

他的伯父表示，山上徹也的父親於1984年自殺身亡。弟媳把弟弟的死亡保險金，以及賣掉繼承土地和住宅的錢都捐給了世界和平統一家庭聯合會。

世界和平統一家庭聯合會聲稱山上徹也的母親在1998年開始信教，但他的伯父表示時間更早，是在1991年，而且進入教會後立刻捐款約2000萬日圓，之後陸續捐出弟弟的死亡保險金，還有賣房賣地的錢，合計捐款約1億日圓。

伯父指出，山上的母親在2002年破產後，雖然無力負擔巨額捐獻，但捐款並未中斷。「據她本人說法，現在也有持續捐款」。

搜查相關人士指出，山上徹也的母親在加入教會後全心投入宗教，儘管山上夢想是上大學，但由於經濟因素而上了專門學校，學費由父親的親戚支付。他在海上自衛隊期間自殺未遂，但哥哥數年後自殺身亡。

伯父表示，因為家境困難，山上徹也無法上大學，曾想過接受消防員考試。

熟悉山上徹也的人也說，曾多次聽到他想報考消防員，但他在畢業紀念冊上「未來期望」的一欄卻填了「不知道」。

「朝日新聞」報導，與山上徹也有交情的男性表示，山上搬出家裡後，仍會回去探望母親，表示「儘管因為宗教因素分開，但無法斷絕親子之間的聯繫」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110715

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