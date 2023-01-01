韓國解封 首爾普信閣新年敲鐘、賞日出湧現人潮

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國室外防疫規定今年全面解封，即使近期COVID-19確診病例有增加趨勢，還是不減跨年人潮熱情，時隔3年恢復實體舉行的首爾普信閣敲鐘儀式及各地日出景點都湧現大量人潮。

普信閣新年敲鐘儀式時隔3年恢復實體活動，準備一同倒數跨年的人潮在活動開始2小時前陸續聚集在普信閣所在的鐘閣一帶，正在舉辦首爾燈節的光化門廣場、播放Seoul Light燈光秀的東大門設計廣場（DDP）也聚集許多遊客。

現場一名京畿道高陽市民接受活動主持人訪問時說，敲鐘儀式之前因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒能舉辦，過了3年終於恢復，「想說一定要來共襄盛舉」，現場也能看到不少和他一樣遠從韓國各地來到首爾觀禮的民眾與外籍觀光客。

不只普信閣，釜山、大邱、水原、光州、全州、濟州等全國各地鐘閣都是睽違3年舉行跨年活動及敲鐘儀式，同樣吸引大量民眾聚集，享受久違的跨年氣氛。

當局估計普信閣一帶跨年人潮約有10萬人，普信閣前及周圍設置的大型轉播螢幕前都擠滿穿著羽絨外套的民眾，除首爾市政府加派比疫情前跨年多出6成的維安人力，警方也派出180多名交警駐守鐘閣一帶十字路口，全面管制鄰近道路，行人行進方向也嚴格限制只能單向通行。

包括首爾在內，警方今年共動員一萬多名警力，在全國354次人潮聚集熱點維持秩序。在跨年結束後，各地日出景點估計湧入多達126萬人，迎接新年第一道曙光。（編輯：郭中翰）1120101