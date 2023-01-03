墨西哥邊境監獄遇襲 增至19死、25人越獄

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（中央社墨西哥市2日綜合外電報導）墨西哥北部邊境城市華雷斯（Juarez）一所監獄昨天遇襲，當局今天表示，已有19人死亡，還有1名黑幫要角和24名受刑人趁亂逃脫。

這是墨西哥近年死亡人數最多的監獄攻擊案之一。

墨西哥國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）在記者會上說，一支武裝團體駕駛裝甲車，幾乎同時對監獄和市警局發動攻擊。

當局表示，這起發生在昨天早上的攻擊案正好遇上新年元旦探監的準備工作。當局原本說，至少有14人死亡，但桑多華今天說，已有19人喪命，包括10名守衛、7名受刑人和2名攻擊者。

這起攻擊案導致25名受刑人趁亂越獄，包括皮農（Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz）。墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）在記者會上說，皮農是華雷斯Los Mexicles幫派的頭號槍手。

聯邦機關也介入平息騷動。羅德里格斯說，聯邦部門後來發現這間國營監獄內有一個存放毒品和金錢的「貴賓區」，批評奇瓦瓦州（Chihuahua）政府辦事不力。

羅德里格斯說：「州政府要負責任，因為聯邦機關無法介入這些地方。

她還說，州政府機關沒有要求將皮農這類危險受刑人從這所人滿為患的監獄移往其他戒備更森嚴的地方。

州檢察官杜華德（Roberto Javier Duarte）今天在另一場記者會上說，這起攻擊案後，州政府部門將「徹底清理監獄系統」，也會追究犯下貪腐罪的人。

今天稍晚，內政部長羅培茲（Adan Augusto Lopez）透過聲明表示，奇瓦瓦州當局曾要求將人數不明的受刑人移送到聯邦監獄。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1120103