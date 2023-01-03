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球王比利辭世盛名不墜 秘魯逾700新生兒以他為名

2023/1/3 18:23
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（中央社利馬3日綜合外電報導）巴西「球王」比利2022年與世長辭，但他的名字將繼續流傳於世，根據南美國家秘魯的全國身分與公民地位註冊處，去年有超過700名秘魯新生兒以他的本名或暱稱來命名。

法新社報導，比利（Pele）生涯3度奪得世界盃冠軍，本名艾德遜．阿蘭德斯．多．納西門托（Edson Arantes do Nascimento）。

根據秘魯註冊處名單，2022年結束前，有738名嬰兒在登記時用比利、球王比利（King Pele）、艾德遜．阿蘭德斯、艾德遜．阿蘭德斯．多．納西門托作為名字。

巴西球星比利去年12月29日辭世，享壽82歲，他的靈柩昨天停放在他效力最久的桑托斯隊（Santos）主場，數以千計的民眾抵達球場向他道別。

今天巴西將在24小時守靈活動中，向它最有名的子民做最後道別，由新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）帶頭致敬。

秘魯女孩當中，有551人以女王伊麗莎白（Queen Elizabeth）、伊麗莎白二世（Elizabeth the Second, Elizabeth II）為名。這位英國君主在位70年後，於去年9月逝世。

不過秘魯爸媽最愛的名字還是葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），羅納度或他的全名被選用3萬1583次。

足球在秘魯是個歷久不衰的主題，另有371名嬰兒被取作李奧．梅西（Leo Messi）或梅西，也就是那位剛拿下世界盃冠軍的阿根廷球星。法國球星基利安．姆巴佩（Kylian Mbappe）或姆巴佩的名字也為229名嬰兒沿用。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120103

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C羅」羅納度
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