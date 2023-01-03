頭巾革命參與抗爭 人權團體：伊朗2青少年被判死刑

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）聲援庫德族女子艾米尼之死的抗議活動已經撼動伊朗數個月之久。人權團體今天指出，參與抗爭的2名青少年被判絞刑，將遭處極刑。

法新社報導，已有兩名23歲男性因艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議而被處決。為平息抗爭，伊朗運用死刑作為恫嚇手段，人權團體擔心，還有數十人可能遭到絞刑。

總部設在挪威首都奧斯陸的伊朗人權（Iran Human Rights）組織表示，18歲抗議人士穆哈瑪迪法德（Mehdi Mohammadifard）遭控在馬贊德蘭省（Mazandaran）西部城鎮諾世爾（Nowshahr）對交通亭縱火而被判處死刑。

伊朗人權表示，馬贊德蘭省省會薩里（Sari）的革命法庭以「散播腐敗」和「與真主為敵」將穆哈瑪迪法德定罪，並判處死刑，意味著他被判兩個死刑。

伊朗人權主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）告訴法新社，根據現有資料，穆哈瑪迪法德似乎是截至目前因為參與抗議而被判處死刑最年輕人士。

同時，伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）新聞網站報導，最高法院去年12月維持另一名抗議者博羅甘尼（Mohammad Boroghani）的死刑判決，罪名是 「與真主為敵」。

博羅甘尼遭控「持刀傷害一名安全人員，意圖將其殺害以對民眾散播恐懼」，以及「對帕克達什特市（Pakdasht）的省長辦公室縱火」。帕克達什特市位在首都德黑蘭東南方43公里處。

根據伊朗人權的說法，博羅甘尼今年19歲。米桑線上的報導出現之前，本來有些報導指出，當局已經撤銷對他的死刑判決。

阿米瑞-莫加達姆說：「歷經109天仍然壓制不了抗議活動，這個伊斯蘭共和國必須運用恫嚇和處決的手段才能苟延殘喘。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120103