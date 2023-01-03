又有俄人喪生印度奧里薩省 初判死於心臟病

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（中央社記者林行健新德里3日專電）俄羅斯人謝爾吉在印度東部奧里薩省（Odisha）喪生，成為過去2週內命喪當地的第3名俄羅斯人。當局初步調查研判他是死於心臟病。

奧里薩省警方表示，51歲的謝爾吉（Milyakov Sergey）今天被發現死於一艘貨船上；他是貨船的輪機長，而這艘貨船停泊在帕拉迪普港（Paradip Port），船上有23名船員。

帕拉迪普港當局已對謝爾吉之死展開調查，因目擊者稱他在船上突然倒下，初步研判是死於心臟病。

去年12月22日，61歲的俄羅斯旅客畢德諾夫（Vladimir Bidenov）在奧里薩省拉耶加達縣（Rayagada）一家旅館心臟病發死亡，初步判斷是因飲酒過量所致。

兩天後，他的旅伴、65歲俄羅斯地方議員安托夫（Pavel Antov）在同一家旅館的3樓墜地身亡。由於安托夫曾在社群網站批評克里姆林宮用飛彈轟炸烏克蘭平民區，他的死亡引起外界諸多聯想。

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奧里薩省警方表示，安托夫案迄今並無他殺證據，但警方在調查時不會排除任何可疑角度。

12月30日，曾有一名自稱是俄羅斯人的外國人，手持反戰及反俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的標語，出現在奧里薩省首府布班尼斯瓦市（Bhubaneswar）火車站。數日後，有印度媒體報導稱此人離奇失蹤，但警方表示並未接獲失蹤報案，強調此事與安托夫案毫無關聯。（編輯：周永捷）1120103