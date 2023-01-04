路透：北京准許4國企恢復進口澳洲煤炭

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（中央社台北4日電）路透社報導，中國國家發改委已經准許4家國企重新從澳洲進口煤炭。這是自2020年北京對澳煤實施禁令後，官方首次有此放寬行動。

報導引述2名知情人士說，中國國家發展改革委員會3日與中國大唐集團、華能集團、中國能源投資公司、寶武鋼鐵集團進行了商談，討論恢復進口澳洲煤炭問題；這4家國企將被允許購買澳洲煤炭，但僅限自己使用。

中國國家發改委和這4家公司並未對此報導置評。

2020年，澳洲因提出COVID-19病毒溯源問題、排除華為設備以及其他一些政治摩擦，與中國的關係惡化。北京對包括澳洲煤炭、葡萄酒等多種商品實施了進口限制。

2022年，澳洲新政府上台後，釋出了尋求與中國關係緩和的訊號。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）去年12月21日到訪中國，並與時任中國外長王毅舉行會晤，討論了貿易封鎖、人權以及鞏固安全和繁榮的全球規範和準則等議題。

在此之前，中國國家主席習近平也在去年11月印尼的G20峰會上與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，並提到兩國經濟具有「高度互補性」。

報導指出，澳洲曾是中國第2大煤礦進口國，占中國進口煤礦約3成，其高品質的燃煤和焦煤受到中國買家的喜愛。

上述知情人士並指出，當前澳煤的價格對中國買家有吸引力，在國家發改委的會議結束後，已經有貿易商詢問2月份的煤價。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120104