美消費性電子展揭幕 冀望創新技術擺脫低迷經濟

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（中央社拉斯維加斯5日綜合外電報導）一年一度的美國消費性電子展（CES）今天在拉斯維加斯登場，業界冀望能看見最新的創新技術，幫助解決全球經濟疲軟帶來的痛苦。

這場科技界首屈一指的貿易大展舉辦之際，適逢全球面臨通膨率飆升、揮之不去的供應鏈問題以及企業裁員潮，預計8日前將有超過10萬人從世界各地前來參觀。

主辦這次消費性電子展的美國消費科技協會（Consumer Technology Association, CTA）產業市場研究部副總裁凱尼格（Steve Koenig）提醒參觀民眾，10多年前歷經前一次經濟低迷後，智慧型手機等多項重大創新技術首度在消費性電子展亮相並一舉成功，預期創新技術將再次促進全球經濟復甦。

凱尼格在美國消費科技協會演講中說：「這一次，我認為能夠真正挽救通膨危機並恢復全球GDP成長的強大技術變革新浪潮，將來自企業界。」

凱尼格表示，利用機器人提升工作場域效率、將虛擬實境（VR）用於工作中以及將自動駕駛導入曳引機等車輛以提高生產力，都有望實現上述願景。

市調研究公司弗雷斯特（Forrester）分析師余松（Thomas Husson）表示，雖然樂金集團（LG Corp.）、三星（Samsung）和TCL等主要電視製造商再次以迷人的顯示器令人驚嘆，但這種以電視、筆記型電腦和小裝置為展場亮點的時光已經一去不復返。

余松說：「目前技術創新和軟體無處不在，期待看見更多品牌展示與電動汽車、機器人和嵌入式人工智慧有關的創新。」

然而，美國消費性電子展已漸漸成為電動車（EV）的展場，這些電動車正逐漸變成輪圈上的行動電腦。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120106