聯合國：全球糧價12月下跌 2022年仍創歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎6日綜合外電報導）聯合國糧農組織（FAO）今天公布，2022年12月全球糧食價格連續第9個月下滑，但全年糧價仍較2021年上漲逾14%，達到有紀錄以來最高水準。

路透社報導，追蹤全球交易最熱絡糧食大宗商品國際價格的FAO糧價指數，由2022年11月下修後的135.00點降至12月的平均132.4點。11月初值為135.7點。

以全年來看，2022年FAO糧價指數平均為143.7點，較2021年上漲18點或14.3%，達到1990年開始追蹤以來最高紀錄。

聯合國糧農組織指出，2022年12月的糧價下滑，歸功於國際植物油價格大跌及穀物與肉品價格有些下降，但被糖與乳品價格稍微上漲抵銷一部分。

根據聯合國糧農組織說法，它的糧價指數是由肉品、乳品、穀物、植物油與糖的價格指數平均計算，再經由2014至2016年這幾類糧食的平均出口占比加權得出。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭、引發黑海貿易中斷疑慮後，掀起糧價大漲。其後漲幅縮小，部分多虧聯合國（UN）協調出一條烏克蘭穀物出口通道。

聯合國糧農組織2022年已警告，該年的糧食進口成本因素，將導致最貧窮國家減少進口量。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120106