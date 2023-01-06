更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯合國：全球糧價12月下跌 2022年仍創歷史新高

2023/1/6 20:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎6日綜合外電報導）聯合國糧農組織（FAO）今天公布，2022年12月全球糧食價格連續第9個月下滑，但全年糧價仍較2021年上漲逾14%，達到有紀錄以來最高水準。

路透社報導，追蹤全球交易最熱絡糧食大宗商品國際價格的FAO糧價指數，由2022年11月下修後的135.00點降至12月的平均132.4點。11月初值為135.7點。

以全年來看，2022年FAO糧價指數平均為143.7點，較2021年上漲18點或14.3%，達到1990年開始追蹤以來最高紀錄。

聯合國糧農組織指出，2022年12月的糧價下滑，歸功於國際植物油價格大跌及穀物與肉品價格有些下降，但被糖與乳品價格稍微上漲抵銷一部分。

根據聯合國糧農組織說法，它的糧價指數是由肉品、乳品、穀物、植物油與糖的價格指數平均計算，再經由2014至2016年這幾類糧食的平均出口占比加權得出。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭、引發黑海貿易中斷疑慮後，掀起糧價大漲。其後漲幅縮小，部分多虧聯合國（UN）協調出一條烏克蘭穀物出口通道。

聯合國糧農組織2022年已警告，該年的糧食進口成本因素，將導致最貧窮國家減少進口量。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120106

#聯合國糧農組織
#路透社
#烏克蘭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族