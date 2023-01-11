澳洲總理將訪巴紐 推動安全條約談判

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯明天將在巴布亞紐幾內亞國會發表演說，敦促巴紐深化與澳洲的防務關係，並強調澳洲的投資。與此同時，北京也在設法增加對資源豐富的巴紐的影響力。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）即將前往這個距澳洲最近的北方鄰國，進行為期2天的訪問。期間他將成為首位在巴紐國會發表談話的外國領導人，此行重點則是推動安全條約相關談判。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）去年10月表示，澳方希望達成一項防務協議，讓兩國的海軍、空軍和陸軍人員更頻繁地並肩合作。

中國去年4月與索羅門群島達成安全協定後，美國及包括澳洲在內的盟友正設法對抗中國在這個重要戰略區域日益增長的影響力。

艾班尼斯將在演說中強調，安全條約將奠基於「深度信任」，並有助解決巴紐的優先要務，包括「法律和秩序挑戰、強化司法系統和法治」。

他還將指出，澳洲企業已在巴紐投資240億澳元。未來澳洲將努力促進其農產品出口，並推動包括港口升級和道路建設在內的「國家建設計畫」。

儘管中國已成為巴紐當地重要的基礎設施貸款方與貿易夥伴，且雙方正就自由貿易協定進行討論，目前澳洲仍是巴紐最大的援助國。（譯者：施施/核稿：林治平）1120111