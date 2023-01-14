更多編輯台推薦新聞：
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
運動

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德媒：德國防長蘭布雷特數度失言挨罵 決定辭職

2023/1/14 09:36（1/14 09:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國數家主要全國性媒體13日報導，德國國防部長蘭布雷特已決定卸下職務。（圖取自facebook.com/Christine.Lambrecht.188）
德國數家主要全國性媒體13日報導，德國國防部長蘭布雷特已決定卸下職務。（圖取自facebook.com/Christine.Lambrecht.188）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林13日綜合外電報導）德國數家主要全國性媒體今天報導，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）因一連串失言而飽受抨擊，已決定卸下職務。

「畫報」（Bild）最早報導此事，但沒有提到消息來源；報導提到，57歲的蘭布雷特是自己打算辭職，並非出於總理蕭茲（Olaf Scholz）方面的指示。

蘭布雷特數週前上傳一支影片到社群網路，內容是她回顧以「戰爭肆虐歐洲中心」作為終結的一年。

影片以柏林的新年慶祝煙火為背景，蘭布雷特說，烏克蘭與俄羅斯的戰爭帶來「許多特別經驗」和「遇見許多優秀又有趣的人」的機會。影片公布後，她就備受批評。

德國主要媒體抨擊她不知所云，有些評論員說，她已「不適任部長」一職。

批評人士還質疑，蘭布雷特是否有能力領導歐洲最大經濟體德國，在俄烏戰爭後重振德國長期被忽視的武裝部隊。

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，蘭布雷特和蕭茲就經常因為不夠積極果斷因應這場戰事而受到批評。

蘭布雷特2022年1月宣布要送5000頂頭盔給烏克蘭，遭人訕笑，當時烏克蘭政府正需要重型武器來抵禦俄軍。

德國民意調查機構Civey近期調查5000人的意見後發現，77%的受訪者希望蘭布雷特下台，只有13%盼她留任。

此外，「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，與蕭茲同屬社會民主黨（SPD）的蘭布雷特計劃在未來一週下台。

德國新聞頻道NTV提到，社民黨正在黨內尋找繼任人選。

法新社向德國國防部求證，但發言人不願對「謠言」置評。

新聞媒體RND稍早報導，蘭布雷特19日將接待美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）並舉行會談，但德國國防部發言人不予證實。

蘭布雷特與奧斯汀預定20日與其他支持烏克蘭的盟國防長前往德國蘭斯坦（Ramstein）的美國空軍基地，協調對烏克蘭的軍事援助。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1120114

#蘭布雷特
#德國
#蕭茲
蕭茲
中國疫情恐奪百萬命 西方思考怎麼幫習近平歐盟正式通過15%全球最低企業稅率 2023年底實施
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族