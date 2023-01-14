德媒：德國防長蘭布雷特數度失言挨罵 決定辭職

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（中央社柏林13日綜合外電報導）德國數家主要全國性媒體今天報導，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）因一連串失言而飽受抨擊，已決定卸下職務。

「畫報」（Bild）最早報導此事，但沒有提到消息來源；報導提到，57歲的蘭布雷特是自己打算辭職，並非出於總理蕭茲（Olaf Scholz）方面的指示。

蘭布雷特數週前上傳一支影片到社群網路，內容是她回顧以「戰爭肆虐歐洲中心」作為終結的一年。

影片以柏林的新年慶祝煙火為背景，蘭布雷特說，烏克蘭與俄羅斯的戰爭帶來「許多特別經驗」和「遇見許多優秀又有趣的人」的機會。影片公布後，她就備受批評。

德國主要媒體抨擊她不知所云，有些評論員說，她已「不適任部長」一職。

批評人士還質疑，蘭布雷特是否有能力領導歐洲最大經濟體德國，在俄烏戰爭後重振德國長期被忽視的武裝部隊。

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，蘭布雷特和蕭茲就經常因為不夠積極果斷因應這場戰事而受到批評。

蘭布雷特2022年1月宣布要送5000頂頭盔給烏克蘭，遭人訕笑，當時烏克蘭政府正需要重型武器來抵禦俄軍。

德國民意調查機構Civey近期調查5000人的意見後發現，77%的受訪者希望蘭布雷特下台，只有13%盼她留任。

此外，「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，與蕭茲同屬社會民主黨（SPD）的蘭布雷特計劃在未來一週下台。

德國新聞頻道NTV提到，社民黨正在黨內尋找繼任人選。

法新社向德國國防部求證，但發言人不願對「謠言」置評。

新聞媒體RND稍早報導，蘭布雷特19日將接待美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）並舉行會談，但德國國防部發言人不予證實。

蘭布雷特與奧斯汀預定20日與其他支持烏克蘭的盟國防長前往德國蘭斯坦（Ramstein）的美國空軍基地，協調對烏克蘭的軍事援助。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1120114