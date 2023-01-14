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美6歲童對師開槍 校方事先曾獲報但沒找到槍

2023/1/14 13:45
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國維吉尼亞州一間小學日前發生6歲男童槍傷老師事件。有關當局今天說，校方曾事先獲警告這名學童可能有槍，但搜查他的背包時沒有找到武器。

維吉尼亞州城市紐波特紐斯（Newport News）瑞奇尼克小學（Richneck Elementary School）6日發生一名6歲學童槍擊老師，造成25歲教師茲沃納（Abigail Zwerner）重傷，但沒有其他學生受傷。

法新社報導，儘管槍枝暴力在美國時有所聞，這起案件仍震驚全美，男童顯然是在犯案前把槍藏在別處。

根據紐波特紐斯學區發言人普萊斯（Michelle Price）說法，學校督學派克（George Packer）昨天告訴家長，校內行政人員曾獲報男童可能有槍。

普萊斯告訴法新社，派克告訴家長們：「在校方獲報這名6歲學童可能持有武器後，一名學校教職員搜查了他的背包。」

派克並未透露何人通報校方男童可能持槍的消息。男童是持一把9mm金牛座（Taurus）手槍犯案。

紐波特紐斯警方發言人表示，一名學校教職員在案發前接獲告知說校內可能有槍械，但警方在事發前並未接獲相關通報。

由於男童年紀尚小，身分不對外公布，而且即使是蓄意開槍，他不太可能被控罪。男童目前安置在醫療照顧機構。但男童父母卻可能因為孩子拿到槍而面臨刑責。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1120114

#派克
#普萊斯
#法新社
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