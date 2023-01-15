俄彈襲烏東公寓至少23死 英創先例提供烏克蘭坦克

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭一棟公寓遭到飛彈直擊後幾近全毀，鄰近公寓也被爆炸波及，目前已知有23人死亡。而在俄羅斯持續攻擊烏克蘭的情況下，英方宣布提供烏國「挑戰者2型」主力戰車。

● 俄彈襲烏東公寓23死 倖存女癱坐瓦礫堆照震驚國際

烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，目前已知23人喪生。

烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。

烏克蘭空軍指出，擊中這棟公寓的是俄軍的Kh-22巡弋飛彈，這種老式飛彈精確度偏低，俄軍在去年6月曾發射Kh-22飛彈擊中克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心，造成18人死亡。

俄羅斯的空襲也攻擊基輔和其他地方的基礎設施，烏克蘭能源部長表示，未來幾天將會非常「艱難」，因為在嚴冬之際，電力、自來水、暖氣的供應都面臨威脅。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄國的這種「恐怖暴行」只能夠透過戰場阻止，而這有賴西方提供必要武器。

烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。（圖取自twitter.com/DefenceU）

● 烏東州長稱烏軍仍掌控蘇勒答爾 力抗俄軍猛攻

烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）14日表示，烏克蘭部隊正奮戰以繼續掌控遭俄羅斯軍隊猛攻的小鎮蘇勒答爾（Soledar）。俄國連日來不斷表示俄軍已掌控蘇勒答爾，但烏克蘭一再否認。

基里蘭科說，前線地帶持續遭到砲擊，烏克蘭軍方指揮部致力要「穩定情勢，減少損失和保住我方戰兒的生命」；他表示，戰前有約1萬人口的蘇勒答爾目前只剩約550居民。

軍事專家表示，蘇勒答爾本身幾無戰略重要性，但因俄國意圖攻占頓內茨克地區而獲得政治上的重要性。

● 俄國加強攻擊烏克蘭 又有飛彈碎片落入摩爾多瓦

東歐國家摩爾多瓦在其鄰近烏克蘭的邊界地帶發現飛彈碎片後，總統桑杜（Maia Sandu）14日譴責俄羅斯對烏克蘭目標發動新一波攻擊行動。

摩爾多瓦位在烏克蘭西南側，過去也曾兩度在其鄰近烏克蘭邊界的北部地區找到過飛彈碎片，一次是在去年12月，另一次在去年10月。

● 烏克蘭官員：俄羅斯最後一刻取消交換戰俘

處理戰俘的烏克蘭機構「戰俘處遇協調總部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）表示，俄羅斯14日在最後一刻取消原訂的交換戰俘計畫。

俄羅斯人權事務專員莫斯卡科瓦（Tatyana Moskalkova）的辦公室沒有立即回應路透社的置評請求。

俄羅斯和烏克蘭已進行多次換囚，最近一次是在1月8日。目前俄烏戰事已進入第11個月，戰爭期間雙方已交換數百名戰俘。

● 英創先例提供烏克蘭坦克 首相府：這只是開始

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日與澤倫斯基再度通話，英方隨後宣布提供烏方「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車（MBT）。這是蘇納克去年10月就任以來，與澤倫斯基第5次通話。

首相府表示，14輛「挑戰者2型」主力戰車僅是英國加速擴大援烏的開端。「挑戰者2型」近幾週就會運抵烏克蘭；此外，英方很快將提供約30輛需由5人操作的大型自走砲AS90。烏克蘭武裝部隊這幾天就會接受訓練，學習操作「挑戰者2型」及AS90。

英國是第一個對烏克蘭運交坦克的西方國家。「挑戰者2型」可配載高階設備，是英國最強大的重型戰車之一。儘管14輛戰車與烏方開出的數百輛需求相去甚遠，英方期待此舉具示範作用，有助鼓勵德國等國供應「豹2式」（Leopard II）主力戰車。

俄羅斯隨即警告，英國此舉只會「加劇」衝突。

● 送豹2式戰車援烏？德軍火商：最快也得等到明年

德國 「畫報」（Bild）15日報導，德國武器製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）表示，最快2024年才有可能把修理過的「豹2式」主力戰車運給烏克蘭。

德國本月稍早宣布將提供「貂鼠式」（Marder）步兵戰鬥車來協助烏克蘭擊退俄羅斯部隊，但基輔政府也要求提供豹式戰車等重型裝備。若烏克蘭得償所願，將代表西方的支持明顯升級。

● 俄侵烏 日相：G7峰會應展現堅決意志維護國際秩序

日本首相岸田文雄表示，5月在廣島召開的七大工業國集團（G7）峰會，應就俄羅斯入侵烏克蘭議題展現出維護國際秩序與法治的堅決意志。

岸田強調抵抗俄羅斯入侵烏克蘭的重要性，他說，若單方面改變現狀的行為未受到挑戰，那麼同樣的事也會在其他地區上演，包括亞洲。岸田此一說法顯然是指中國曾矢言必要時會以武力奪取台灣。

岸田表示，G7的團結與合作將比以往任何時候都更能決定全球趨勢。他表示，全球經濟前景變得越來越不明朗，G7必須探究因應之道以縮減相關風險。

● 土耳其6月前不開綠燈 芬蘭瑞典入北約受阻

芬蘭與瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）已逾半年，卻由於北約集體同意的程序而幾無進展。土耳其官員說，在5月或6月舉行的重要選舉前，土耳其國會不太可能就這兩國加入案進行表決。

北約接受新成員國，必須得到所有成員國同意。芬蘭及瑞典在冷戰期間長期維持中立，去年2月烏克蘭戰爭爆發後申請加入北約，卻因土耳其及匈牙利遲遲未批准而無法如願。

土耳其預計6月底前舉行總統及國會大選，由6個政黨組成的在野聯盟將挑競選連任的總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1120115