送豹2式戰車援烏？德軍火商：最快也得等到2024年

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（中央社柏林15日綜合外電報導）德國 「畫報」今天報導，德國武器製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格表示，最快2024年才有可能把修理過的「豹2式」（Leopard II）主力戰車運給烏克蘭。

德國本月稍早宣布將提供「貂鼠式」（Marder）步兵戰鬥車來協助烏克蘭擊退俄羅斯部隊，但基輔政府也要求提供豹式戰車等重型裝備。若烏克蘭得償所願，將代表西方的支持明顯升級。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）本月稍早表示，不能「排除」運送豹式戰車給烏克蘭的可能性。

但派培格（Armin Papperger）告訴畫報（Bild），修理庫存的戰車將耗費數以億計歐元，且在確認訂單前，公司無法著手修理。

他還說：「這些戰車必須整個拆開重組。」

路透社報導，因應俄羅斯入侵烏克蘭，德國去年克服因上世紀血腥歷史而不運送武器至衝突區域的禁忌，已成為烏國的最大軍援國之一。

然而，批評者仍表示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及其執政黨社會民主黨（SPD）援助速度太慢，等著盟邦先動作，而未擔起身為最接近烏國西方強權的責任。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120115