拉脫維亞數十年來最大洪患 當局籲災區居民撤離

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（中央社拉脫維亞耶卡皮15日綜合外電報導）波羅的海國家拉脫維亞正面臨數十年來最嚴重洪患，當局今天敦促中部地區部分居民撤離家園。

東南部城市耶卡皮（Jekabpils）市長拉蓋尼斯（Raivis Ragainis）透過地方電台警告：「冰冷爛泥一旦湧進家園，你幾乎就失去了脫身的機會。」

耶卡皮市、普拉維納斯鎮（Plavinas）和周遭地區災情特別嚴重，因為從白俄羅斯漂過來的浮冰導致道加瓦河（Daugava）水流受阻。

耶卡皮市居民科多爾（Maris Kodols）告訴法新社：「大塊的冰和冰冷洪水，很快地淹沒了我們的城市。」他還說：「這是自1981年來最嚴重的一場洪患。」他並表示，目前水位只比當年創下的歷史紀錄低了5公分。

在冰的壓力下，10年前作為預防措施所蓋的一座水壩昨天開始崩壞。當局今天派出數台挖土機堆疊新沙包，來強化這座水壩。

拉蓋尼斯說：「在我們持續補強的情況下，水壩目前還撐得住，但情況仍十分危急。」他補充說：「無法保證它能撐過極端的情況。」

救難人員已出動水陸兩用車來疏散居民，儘管絕大多數人目前仍選擇守護家園。軍方救援行動負責人、陸軍上尉茨維甘斯（Aleksands Cviguns）對法新社說：「感謝老天，目前無人溺水或受傷。」他補充說：「我們的水陸兩用車今天前往5個偏遠農場撤離部分民眾，並為留下來的人補充糧食和物資。」

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）和總統李維茲（Egils Levits）則在首都里加（Riga）召開一場危機處理會議。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120116