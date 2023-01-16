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資料庫網站：全球安全國家排名 台灣第3

2023/1/16 17:17
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（中央社台北16日綜合外電報導）資料庫網站Numbeo公布2023年各國安全/犯罪指數（Safety/Crime Index）排名，全球142個國家地區中，台灣的安全指數名列第3，前2名則分別是卡達和阿拉伯聯合大公國。

在Numbeo的2023年各國安全指數中，台灣以83.8的成績名列第3，是連2年排名第3。卡達和阿拉伯聯合大公國則分別以85.2和84.9，名列第1和第2。

其他前10名國家和地區是英屬曼島（Isle of Man）、阿曼（Oman）、香港、亞美尼亞、日本、瑞士和巴林。

Numbeo數據指出，台灣犯罪指數16.2，名列第140。卡達則以14.8居倒數第1名。Numbeo認定，這項指數低於20的國家屬犯罪率極低，高於80則屬極高。排名第1的委內瑞拉犯罪指數高達82.6，其次是巴布亞紐幾內亞的79.9和阿富汗的78.6。

而在Numbeo的2023年城市安全指數（Numbeo Safety Index by City 2023）中，台北以84.9的成績在全球242個城市中排名第4。

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Numbeo資料庫自2009年開始發表年度報告。Numbeo指出，指數是根據調查造訪網站的訪客所得，題目則與其他機構或政府所做的調查相類似。犯罪指數越高則安全指數越低，反之亦然。

不過Numbeo強調，這份調查只適合比較同一國家地區裡不同城市，不宜拿來做國與國之間的比較，原因是有些國家地區的罪案通報較別國容易、政府機構能美化數字，以及世界大部分地方的相關數據不是那麼容易取得。（譯者：劉淑琴\核稿：林治平）1120116

#Numbeo
#台灣
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