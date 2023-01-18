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聲援德國煤礦擴建抗爭 瑞典環保少女遭警短暫拘留

2023/1/18 06:41（1/18 07:22 更新）
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瑞典環保少女童貝里（右2）17日在德國一處村莊外靜坐，聲援煤礦擴建抗爭，遭到警方短暫拘留。（路透社）
瑞典環保少女童貝里（右2）17日在德國一處村莊外靜坐，聲援煤礦擴建抗爭，遭到警方短暫拘留。（路透社）
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（中央社德國呂策拉特17日綜合外電報導）瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）和一群環保人士因反對能源公司擴大開採煤礦，在一座被夷為平地的村莊外煤礦邊緣靜坐抗爭，今天遭到德國警方短暫拘留，不過警方表示，警方在驗明身分後已將他們釋放。

路透社報導，童貝里等環保人士在呂策拉特村（Luetzerath）外約9公里的露天煤礦Garzweiler 2示威時遭到拘留，警方事先曾警告，如果他們不離開煤礦邊緣，將以武力將它們移開。

這座村莊位於德國西部北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），為了擴大煤礦開採而遭拆除。煤礦主RWE和政府達成協議，RWE可以將呂策拉特村夷為平地，以換取更快速停止採煤，並使另外5座原預定拆除的村莊逃過浩劫。

不過環保人士表示，德國不應再開採褐煤，應把焦點放在擴大再生能源。

上週末，鎮暴警察在推土機的輔助下，將環保人士從廢棄村莊裡的建築物中趕走，只剩下少數人在樹上和地下隧道內，但包括童貝里在內的抗議人士仍在現場靜坐至今天。（譯者：陳政一）1120118

#童貝里
#德國
#路透社
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