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以色列聯合政府上路不到一個月 尼坦雅胡開除閣員

2023/1/22 23:26
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（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天遵循最高法院的裁決，開革有犯罪前科的內政暨衛生部長戴瑞，但尼坦雅胡仍尋求推動爭議性的司法改革，而這些改革將遏制最高法院的權力。

根據官方紀錄，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內閣例會上告訴戴瑞（Aryeh Deri），他已被解除內政暨衛生部長一職，但他矢言將找尋「所有的法律工具」，俾以在日後保住戴瑞的公職。

戴瑞的親信塞里（Barak Seri）今天稍早告訴以色列軍方電台（Army Radio），戴瑞領導的極端正統宗教性政黨神諭黨（Shas）仍是聯合政府成員，這個職務將保留給黨內其他成員。

以色列最高法院上週以戴瑞2022年被判稅務詐欺罪為由，下令尼坦雅胡開革戴瑞。

尼坦雅胡在內閣聲明中對最高法院的判決深表「遺憾」，認為這項判決「漠視公眾意志」。

這項判決引發以色列國內對於尼坦雅胡改革計畫的激烈辯論，同時全國各地也爆發不滿改革計畫的抗議。

尼坦雅胡堅稱，這些改革計畫將恢復政府各部門之間的平衡，但批評人士抨擊此舉將破壞司法獨立性。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120122

#尼坦雅胡
#戴瑞
#以色列最高法院
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